Un român cheltuie 223 de euro anual pentru investigații medicale, în afara contribuției. Concluziile raportului Eurostat

Stiri Economice
24-10-2025 | 20:13
Suntem printre europenii care plătesc cel mai mult din buzunar pentru serviciile medicale, raportat la veniturile încasate lunar. Asta pentru că sumele colectate din asigurări acoperă mai puțin de jumătate din cheltuielile sistemului.

autor
Liliana Curea

Această situație duce adesea la amânarea sau evitarea consulturilor și, mai departe, la agravarea problemelor de sănătate și la creșterea costurilor pe termen lung.

Rapoartele Eurostat arată că, în medie, o familie din Europa plătește direct între 14 și 15% din costurile medicale.

Corespondent Știrile ProTV: Țările cu cele mai mici procente de plăți directe includ Luxemburg (8,5%), Franța (8,9%) și Croația (9,4%). Statele nordice își mențin nivelul cheltuielilor directe sub medie: Suedia (13,4%), Danemarca (13,9%) și Norvegia (14,1%). Printre țările cu sisteme de sănătate dezvoltate, Spania are o pondere de 20,9%, iar Italia trece de 22 de procente (22,3%). În România, plățile directe suportate de pacienți ajung la 23%. Datele arată că, în medie, un român cheltuie 223 de euro pe an pentru investigații medicale, în afara contribuției la sănătate.

Chiar dacă avem una dintre cele mai mici sume în valoare absolută, tot ne afectează semnificativ veniturile.

De altfel, un studiu realizat de Academia de Studii Economice arată că banii colectați din contribuția la asigurările sociale de sănătate acoperă mai puțin de jumătate din cheltuielile totale ale sistemului într-un an. Asta în ciuda faptului că bugetul a crescut cu 40%.

Radu Comșa, consultant în politici de sănătate: Cea mai mare componentă a cheltuielilor fondului sunt serviciile spitalicești, cu 46% din total, 32 de miliarde de lei în 2024, și urmează medicamentele cu 33% din fond, 21 de miliarde lei în 2024. Fondul azi, în 2025, mai mult finanțează salarii în spitalele publice decât cumpără servicii pentru asigurați.

Pe de altă parte, România rămâne țara din Uniunea Europeană cu cele mai multe categorii sociale scutite de plata contribuției la sănătate. Modificările legislative din ultimele luni au redus numărul acestora, dar banii strânși nu acoperă nevoia mare de servicii medicale.

Sursa: Pro TV

Etichete: bani, cheltuieli, eurostat, raport, medical,

Dată publicare: 24-10-2025 20:10

