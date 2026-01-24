Iar România ține pasul, cu o creștere a producției din panourile fotovoltaice. Cum energia verde este mai ieftină, miza este acum creșterea stocării, astfel încât și facturile noastre să înceapă să scadă.

Parcurile fotovoltaice s-au înmulțit considerabil în Uniune iar energia produsă cu ajutorul soarelui a crescut cu 20% anul trecut, la nivel european, potrivit celui mai recent raport Ember.

Cu aceste creșteri, producția de energie solară și eoliană au ajuns la 30% din totalul european în 2025, și pentru prima dată a depășit-o pe cea din surse fosile. Cu tot cu hidrocentrale și alte surse nepoluante, energia curată ajunge la jumătate din total. Trendul este întâlnit în mai mult de jumătate din țările europene.

În România, producția de energie solară și eoliană este încă sub energia din combustibili fosili, dar este de remarcat că avem o producție diversificată. Cu tot cu hidrocentrale și energia nucleară, ajungem la aproximativ 60 de procente producție decarbonizată.

Totuși, în aceste statistici, consumul prosumatorilor nu este inclus, astfel că producția de energie din surse regenerabile este în realitate și mai mare.

Corina Murafa, expert energie: „Cu cât reușim să mergem cu mai multe regenerabile în mixul energetic, cu atât prețul energiei are premisele să scadă, întrucât aceste au costuri marginale zero, pentru că ele nu plătesc combustibilul”.

Pentru prețuri mai mici, dar și pentru o rețea stabilă, este nevoie și de mai multe baterii în care să fie stocată energia pentru orele în care nu e soare ori nu bate vântul. Atât la nivel național, cât și în casele prosumatorilor.

Cum prețurile bateriilor au mai scăzut față de acum doi ani, mulți dintre prosumatori investesc și în stocare. Astfel, cel puțin 9 luni pe an factura poate fi zero lei.

Dan Pîrșan, Asociația Prosumatorilor: „Regula de aur este ca prosumatorul să aibă dublul stocării puterii instalate a panourilor, adică dacă are 6kw putere în panouri, dau un exemplu, ar trebui să aibă minim 12 sau 14 kw putere în baterii. Costă undeva cu montaj cu tot, 2.200-2.400 de euro + TVA”.

Că stocarea este cheia se vede și pe piața angro. În această perioadă fără soare și vânt, dar cu cerere mare, România este încă printre țările cu cele mai mari prețuri. Și asta pentru că nu poate stoca suficientă energie din excesul zilelor cu producție mare, care ar putea fi folosită la nevoie.

