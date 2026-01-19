Ministerul Energiei promite termoficare „predictibilă” pe 30 de ani. Momentan, conductele de zeci de ani au probleme grave

19-01-2026 | 17:58
conducte, incalzire
Inquam Photos / Mălina Norocea

Ministerul Energiei a comandat un studiu la Banca Mondială privind soluţiile de investiţii în termoficare la nivelul a 27 de oraşe din România cu sistem centralizat de încălzire pentru populaţie.

Adrian Popovici

"La nivelul Ministerul Energiei, am comandat un studiu anul trecut în luna septembrie, în baza unui contract cu Banca Mondială, ca cei mai buni specialişti din lume să analizeze ceea ce are nevoie astăzi România ca şi termoficare. În luna aprilie va fi finalizat studiul şi vom ştii foarte clar cât trebuie să investim şi unde în cele 27 de oraşe din România care astăzi au sistem centralizat de încălzire pentru populaţie. Am cerut acest studiu pentru a nu lăsa niciun oraş în urmă. Nu facem cârpeli şi reparăm 20 km de conductă, mai reparăm un cazan vechi de 60 de ani. Vom şti că avem nevoie, de exemplu, de zece miliarde de euro în cinci ani în România. Folosim banii din fondurile europene", a arătat ministrul.

Conform acestuia, s-au negociat deja cu Banca Europeană de Investiţii anumite dobânzi de 2%-2,1% pentru diferenţa de bani în termoficare.

"Aceste centrale vor produce energie electrică şi agent termic. Vor trebui să fie companii profitabile şi vor intra sub verificarea şi disciplina financiară a Băncii Europene de Investiţii. Am renunţat de mult să mă gândesc la bugetul de stat atunci când e vorba de investiţii de miliarde de euro. Din 2026 vom pune bazele unei finanţări reale pe următorii cinci ani, predictibilă, pentru fiecare municipalitate din România care astăzi are sisteme de termoficare centralizată", a explicat Bogdan Ivan.

Acesta a adăugat că, după finalizarea investiţiilor în 2030, "România va avea încă 30 de ani în care nu va mai avea probleme nici pe reţelele de termoficare, nici pe producţia de agent termic".

energie
Consumul de electricitate a explodat din cauza gerului. România apelează la importuri la orele de vârf

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat luni după-amiaza Comandamentul Energetic Naţional, la sediul Dispecerului Energetic Naţional, în contextul temperaturilor scăzute.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi atenţionări Cod galben de ger şi temperaturi deosebit de scăzute, valabile pe tot teritoriul ţării până miercuri dimineaţa, respectiv o informare de vreme deosebit de rece, ger, intensificări ale vântului, precipitaţii mixte şi polei, până joi dimineaţa. 

De ce nu scăpăm de gerul năprasnic. România va rămâne prinsă într-un „clopot de gheață” cel puțin două săptămâni

Sursa: Agerpres

