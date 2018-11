“Tu ești viitorul!” Metoda investigației sau cum să înveți fizică întrebându-te la ce-ți folosește

Știți de ce plutesc baloanele cu aer cald și de ce nu se prăbușesc? Sau de ce se scufundă submarinele? Sau cum funcționează termometrul?

Acestea sunt câteva dintre întrebările pe care și le pun și cărora le găsesc răspuns elevii de gimnaziu la orele de fizică. Ore care se desfășoară puțin atipic față de cum am fost învățați noi, dar după care chiar știu la ce folosește Legea lui Arhimede.

La sesiunea de joi a BRD Live Studio, invitații lui Cristian Leonte au fost trei tineri de 17 ani, creatori de roboți. Iar la întrebarea “Ce nu vă place la școală?” au răspuns la unison că cel mai mult și-ar dori să învețe prin exemple, să aplice ceea ce li se predă și să li se explice cum pot folosi în viața de zi cu zi ceea ce învață la școală.

Un răspuns la problema ridicată de ei l-au dat Cristian Hatu, director al Centrului de Evaluare și Analize Educaționale şi Gabriela Deliu, profesor de Fizică la Colegiul de Ştiinţele Naturii „Emil Racoviţa“ din Braşov, invitați la cea de-a treia sesiune BRD Live Studio - “Tu ești viitorul”, proiect inițiat și găzduit de BRD și transmis LIVE pe pagina de Facebook StirileProTV, dar și pe pagina de Facebook BRD.

Ce fac diferit cei doi profesori de fizică? Să luăm ca exemplu Legea lui Arhimede: “Un corp scufundat într-un fluid este împins de jos în sus, cu o forță egală cu greutatea volumului de fluid dislocat de către corp”. Aceasta este definiția pe care am învățat-o cu toții la școală. Unii au înțeles-o, alții nu. Iar în majoritatea cazurilor, această definiție a rămas scrisă, undeva, între coperțile unui caiet, învățată pe de rost pentru teză și uitată până la finalul anului școlar.

“Dar dacă, în procesul predării, se pornește cu niște întrebări? De exemplu, profesorul are o bilă de plastilină, dacă îi dă drumul în apă se scufundă sau nu? Se scufunda! În toate situațiile se scufundă? Da! Dar dacă facem din plastilină o bărcuță sau semisfere goale, se mai scufunda? Nu! De ce nu se scufundă? Sau de ce plutește un balon cu aer cald? Sau de ce un submarin poate sta la suprafață, dar se și scufundă? Copiii sunt încurajați să vină cu răspunsuri la aceste întrebări, să caute explicații, să spună fiecare cum vede el lucrurile. Iar prin răspunsurile lor ajung să înțeleagă Legea lui Arhimede, încep să vadă fenomenul și în alte contexte”, explică Cristian Hatu, director al Centrului de Evaluare și Analize Educaționale şi fondatorul programului “Fizica Altfel”. Adică exact ceea ce își doreau tinerii invitați la sesiunea precedentă.

“Fizica Altfel” se învață prin metoda investigației, o metodă pe care Hatu a descoperit-o de-a lungul anilor în literatura de specialitate din străinătate, o metodă pe care țările occidentale o folosesc de zeci de ani și pe baza căreia și-au reformat sistemele de educație.

Folosind metoda investigației, profesorii construiesc lecțiile pe care le predau copiilor pe bază de întrebări pe care le adresează elevilor sau îi încurajează pe elevi să-și pună întrebări, într-un domeniu greu de predat – fizica.

“Lecțiile sunt o bucurie. Le dezvoltă curiozitatea, se joacă și învață în același timp, gândind răspunsuri și soluții la întrebările propuse. Inainte, profesorul era un transmițător de informații, iar elevul, un înregistrator de informații, de formule, de definiții. Cei mai buni dintre ei se descurcau, dar pentru cei mai mulți era ca o limbă străină. Acum, profesorii nu mai sunt cei care transmit informația, ci descoperă răspunsurile împreună cu elevii, pe care îi încurajează să-și pună întrebări, iar aceștia găsesc explicațiile singuri”, spune Hatu.

Ideea aplicării unei asftel de metode de predare și în învățământul din România i-a venit citind articole științifice din străinătate care demonstrau importanța acestei metode în reforma educației.

“Prin metoda investigației, practic creezi contexte prin care provoci elevii să intre în pielea unor cercetători. Când îmi pregăteam doctoratul, am dat peste un autor pe care îl apreciam și care explica cum a fost inventat termometrul. Ce provocări au avut cercetătorii, cum au creat scala, cum au găsit metoda de măsurare. Toate aceste lucruri trebuie studiate, dar fără să li se spună elevilor explicațiile de la început, ci lăsați ei să le descopere. Viața elevilor nu se încheie după ce pleacă de la școală, cine le explică un fenomen pe care îl observă dacă profesorul nu mai este lângă ei? Stiințele exacte sunt importante pentru că le formează oamenilor mecanisme de gândire rațională, pe care le vor folosi pe tot parcursul vieții”, a adăugat Cristian Hatu.

Hatu a mai explicat că în economiile devoltate, un om își schimbă specializarea și de trei-patru ori în timpul vieții: “Lucruile se schimbă rapid în economie, automatizarea este peste tot, roboțiii preiau muncile repetitive, iar copiii sunt pregătiți pentru ceea ce li se va întâmpla în viața de adult. Așa se face reformă în învățământ în alte țări. Școala nu te pregătește doar pentru o meserie, ci îți dezvoltă abilități cu ajutorul cărora să te poți descurca și în alte meserii.”

În acest fel, adultul poate face față provocărilor din societate în toate situațiile de viață, are discernământ, are gândire critică, se poate feri de fake news, își asumă responsabilitateta ca alegător etc.

Gabriela Deliu este unul dintre profesorii care au intrat în programul “Fizica Altfel”, pe care Cristian Hatu l-a extins la nivelul județelor.

“Hermeneuții spun că nu găsești decât ceea ce cauți, iar eu căutam o altă metodă de predare care să aducă elevilor din fața mea bucuria de a fi împreună la ora de fizică, nu să stea în bancă și să se gândească la altceva. Este un sentiment groaznic să îi vezi că stau în bancă dar ei visează la altceva. Îi voiam cu mine acolo și trebuia să găsesc o altă metodă de lucru. Am întâlnit echipa domnului Hatu și am zis să încerc, ce pot să pierd? După un curs de formare, am început să aplic la clasă ceea ce am învățat și efectul a fost ‘wow’! Toți erau entuziaști. După primele ore erau foarte interesați, bucuroși și am fost uimită să văd ce potential grozav zace în ei, în momentul în care le-am dat voie să se exprime, să-și expuna ideile. A fost “wow” și pentru mine, a fost ”wow” și pentru ei, iar eu mi-am dat seama că sunt mai destepti decât îmi imaginam”, a explicat Gabriela Deliu.

“Investigația dezvoltă abilități cognitive superioare, de analiză, de evaluare, de creare, abilitati de care ai nevoie într-o lume în permanentă schimbare, ca să te poți reinventa cu fiecare lucru nou pe care il vei întâlni. Și pentru noi, ca profesori, acest lucru nou a fost o provocare”, mai spune profesoara de Fizică.

Potrivit lui Cristian Hatu, în prezent, peste jumătate dintre profesorii de fizică la nivel național au fost formați să predea folosind metoda investigației. În străinătate, acest lucru se întâmplă de 10-15 ani. Programul este într-o fază incipientă și pentru profesorii de chimie (în jur de 300), dar metoda poate fi folosită și pentru predarea altor materii, atât științe exacte, cât și umaniste.

