“Tu ești viitorul!” Întâlnire cu “creatorii” de roboți, tinerii care îndrăznesc să creadă că vor schimba lumea

Ce au în comun oamenii care construiesc viitorul? Pun pasiune în ceea ce fac, sunt creativi, vor să-i ajute pe cei de lângă ei cu invențiile lor și îndrăznesc să creadă că vor schimba lumea.

La cea de-a doua sesiune BRD Live Studio - “Tu ești viitorul”, proiect inițiat și găzduit de BRD și transmis LIVE pe pagina de Facebook StirileProTV, dar și pe pagina de Facebook BRD, Cristian Leonte a avut ca invitați trei tineri de 17 ani.

Dezinvolți, isteți și cu încrederea în sine specifică vârstei, împărtășesc o mare pasiune – aceea pentru roboți și pentru robotică.

Ei sunt Bogdan Chiriţă, echipa Qube BRD First Tech Challenge România, Colegiul Mihai Viteazul, Bucureşti (locul 1, NASA Space Apps), Adelina Dinescu, echipa Bravebots BRD First Tech Challenge România, Colegiul Mihai Viteazul – Ploieşti (locul 1, NASA Space Apps) şi Andrei Preda, echipa Quantum BRD First Tech Challenge România, ICHB Bucureşti (locul 2, NASA Space Apps).

Adelina, Bogdan și Andrei construiesc de la zero roboți cu care participă și cu care câștigă primele locuri la competițiile internaționale. Acum o fac din dorința de a învăța, de a lucra în echipă și de a lega prietenii. Dar mai târziu vor să schimbe lumea cu roboții lor. Ei sunt doar trei dintre cei care, la 17 ani, construiesc viitorul.

De ce au ales robotica?

Adelina: “Pentru a ne ajuta pe noi în viața de zi cu zi, pentru a prelua din sarcinile repetitive, pentru a ne fi nouă mai ușor. Am început să construim roboți din dorința de a învăța și pentru a fi cât mai creativi, dar speram că roboții noștri vor ajuta.”

Andrei: „Este o mare pasiune și este ceva de viitor. M-am apucat de robotică din întâmplare, în clasa a VIII-a căutam o activitate extrașcolară, iar un prieten mi-a recomandat robotica.”

Bogdan: “M-am apucat din pasiune, este grozav să fii creator, să faci un robot care să stie să facă ce ai gândit tu să facă, să îți asculte comenzile.”

Cum se construieste un robot?

Înaintea unei competiții pentru care trebuie să construiască un robot, echipele primesc un kit cu materialele necesare asamblării, dar participanții au libertatea a adăuga și alte componente, în funcție de prototipul pe care îl au în minte. Unii dintre ei pleacă de la o schiță pe o hârtie, alții de la un model complicat 3D făcut într-un program pe calculator.

“Mai întâi ne gândim ce vrem să facă robotul, cum vrem să abordăm tema propusă la concurs și cum putem să luăm un punctaj mai mare. Apoi facem un design pe calculator, avem programe de modelare 3D, după aceea îi scriem codul și îl construim. Dacă avem nevoie de piese în plus față de ceea ce primim în kitul de început, mergem la magazine sau la diferite firme și facem rost de ele”, explică Bogdan.

Dar instrumentul minune pe care îl folosesc echipele de robotică este imprimanta 3D, cu ajutorul căreia pot construi, practic, orice pentru robotul lor, inclusiv piese care nu există și pe care le proiectează pentru prototipul lor.

De unde învață cum sa facă un robot? De peste tot! De la cei dinaintea lor, care au participat la consursuri în anii anterori, de pe internet, singuri, din pasiunea pentru informatică, electronică, matematică, fizică și roboți.

Primul pas este proiectarea într-un program 3D și inventarierea pieselor și a materialelor necesare asamblării, în funcție de cât de complex vor să fie produsul final. Urmează asamblarea propriu-zisă și programarea.

Cei trei tineri recunosc că etapa testării este și cea mai amuzantă dintre toate, pentru că de cele mai multe ori, produsul nu răspunde din prima comenzilor și, de multe ori, când trebuie să meargă în față, robotul o ia în lateral sau se izbește cu putere de peretele din spate. După momentul amuzant, urmează însă o nouă etapă de studiu, pentru a identifica ce nu a mers bine și pentru a învăța, de la alți pasionați de robotică sau de pe internet, ce și cum trebuie îndreptat.

Unde vor să ajungă cu pasiunea lor?

Andrei vrea să studieze robotica în Olanda și să facă un master în același domeniu. Și-ar dori să se întoarcă în țară după studii și să dezvolte tehnologie, dar se teme că diferenta va fi atât de mare între ceea ce va face în Olanda și ceea ce va găsi în România, încât va dori să facă în continuare cercetare în străinătate.

Și pe Adelina ar încânta-o o facultate de profil în Olanda, una dintre cele mai tehnologizate țări din lume, dar crede că mai degrabă se va orienta către Politehnică, pentru că vrea să schimbe ceva în România.

Bogdan își vede viitorul într-un cu totul alt domeniu – Medicina, dar unde ar putea să aplice și ceva din pasiunea lui în domeniul roboților și a tehnicii medicale.

Ce nu le place la școală?

Faptul că este obligatorie și că sunt materii total neinteresante și ore la care nu învață nimic, dar la care trebuie să participe. Sunt materii prost structurate, sunt profesori cu metode de predare învechite, care aplică niște direcții trasate de Minister.

Simt nevoia de învățare prin exemplu. “Materiile pe care le învățăm la școală nu sunt aplicate. Dacă nu înțelegi de ce înveți ceva și dacă nu înveți cum să aplici, nu înveți cu drag. La robotică vedem ce lucram, aplicăm ce învățăm la fizica, la matematică, la informatică. Ne-ar fi de folos și niște ore de arhitectură sau desen. La școală rezolvam doar probleme abstracte și de aceea materia nu ne atrage”, explică ei.

Dar există și profesori extraordinari și materii la care se duc cu plăcere. Altfel, nu s-ar fi apucat de robotică.

Cum va arăta lumea peste 20 de ani?

Inteligența artificială (AI) deja a început să facă parte din viața noastră. Fie că vorbim despre mașinile autonome, fie de roboții care sortează pachete în cazul unui mare retailer online sau care fac curățenie, AI își face loc în viața de zi cu zi a oamenilor.

Peste 20 de ani, mașinile autonome vor acapara șoselele și astfel problemele cu traficul în marile orașe se vor rezolva în mare parte. Avioanele vor fi de asemenea, automatizate. Vor dispărea multe joburi care presupun activități repetitive, se va face agricultură robotizată.

Vor fi oamenii înlocuiți cu roboți?

“Unui robot trebuie să îi dea cineva informații, trebuie să existe oameni care să aibă grijă de roboți. Cu sigurață vor deveni mult mai avansați, iar inteligența artificială mai prezentă. Sper însă că n-o să se meargă până într-acolo încât roboții să ia locul oamenilor. Pentru că noi suntem creatorii lor, noi suntem Dumnezeul lor”, conchide Adelina.

