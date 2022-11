Tot mai multe afaceri, mici și mari, se vând la cheie sau dau faliment. Cum s-a ajuns aici

Potrivit autorităților, numărul firmelor, și dar și al PFA-urilor care au intrat în insolvență a crescut cu peste 10% în acest an. Pentru a reuși să supraviețuiască, reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii cer măsuri de sprijin și programe de finanțare nerambursabile.

O florărie din Sibiu a fost deschisă în urmă cu doi ani, cu o investiție de aproximativ 5.000 de euro. Afacerea aparține unei familii care a lucrat mai mulți ani în străinătate și a decis să se întoarcă în țară. Valul de scumpiri, dar și vânzările prea mici, i-au determinat pe administratori să o vândă. În plus, au în plan să se mute din nou peste hotare.

Bianca Fekete, manager florărie: „Din vara aceasta, au scăzut vânzările – am tot așteptat – mă gândeam că este lumea în concediu, s-a terminat pandemia, dar încă nu și-a dat drumul. Omul intră, se uită, e frumos ce am, dar revine cu altă ocazie. Erau și comenzi multe, ce rămânea în magazin puneam la vânzare, dar săptămâna trecută, tot ce am avut floare naturală la vânzare la liber, nu s-a dat, tot am aruncat.”

La fel stau lucrurile și în construcții, mai ales că orice scumpire de pe piaţa energiei se vede în prețul final al materialelor. Multe companii au intrat în incapacitate de plată și nu își mai pot onora proiectele.

Adrian Iftime, directorul general al Patronatului Societăților de Construcții: „Avem un număr foarte mare de firme de construcții intrate în insolvență, de la începutul anului, peste 700 de firme românești au intrat în insolvență.”

Platformele de specialitate sunt pline de afaceri care se vând la cheie. Numai pe un site de profil, numărul firmelor listate a crescut cu aproximativ 20%, în ultimul an. Sunt afaceri mici, care se vând cu o sută de mii de euro, dar și unele de milioane.

Alin Meteșan, manager platformă pentru vânzarea afacerilor: „Avem foarte mult pe domeniul Horeca, avem bistrouri, restaurante, mici, mari, gelaterii, avem și din domeniul online, teoretic ar trebui să fie o perioadă bună pentru mediul online, din cauza costurilor ridicate la energie avem și în domeniul producției, pentru că au costurile foarte mari cu energia.”

Sectorul serviciilor este cel mai afectat

Sunt însă și antreprenori care încearcă să supraviețuiască și își reorganizează afacerile.

Potrivit datelor de la Oficialul Național al Registrului Comerțului, peste 4.700 de firme au intrat în insolvență în primele nouă luni ale acestui an, în creștere cu 10,68% față de aceeași perioadă a anului trecut. Atât pandemia cât și valul de scumpiri din ultima perioadă și-au lăsat amprenta în toate domeniile de activitate.

Anul acesta, potrivit datelor, cea mai afectată industrie este cea a serviciilor, unde numărul firmelor intrate în insolvență a crescut cu aproape 40% în ultimele nouă luni, comparativ cu anul trecut. Nici în construcții lucrurile nu stau prea bine, unde creşterea firmelor intrate în insolvență este de aproape 30%. Urmează industria prelucrătoare, unde mai bine de 600 de entități luptă să supraviețuiască, în creștere cu aproape 15% față de anul trecut.

Cele mai multe firme și PFA-uri afectate sunt în București, Bihor, Cluj şi Timiș.

Adrian Mitroi, economist: „Le este destul de greu să supraviețuiască acum, având în vedere competiția foarte puternică a multinaționalelor, schimbarea de trend, tehnologia care scurtcircuitează foarte multe lanțuri de aprovizionare, de desfacere, tehnologia este important de luat în calcul.”

În plus, spun economiștii, antreprenorii sunt dispuși să investească mai degrabă în titluri de stat sau depozite bancare, în loc să își dezvolte propriile afaceri.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 05-11-2022 18:52