Reuters: SUA și UE cumpără de peste trei ani energie și bunuri de miliarde de euro de la Rusia, în ciuda sancțiunilor

15-09-2025 | 12:30
La peste trei ani de la invazia Ucrainei, SUA și UE încă importă energie și bunuri din Rusia, în valoare de miliarde de euro.

Principalele legături comerciale pe care UE şi SUA le menţin cu Rusia şi evoluţia acestora în ultimii patru ani.

UE a impus diverse restricţii la import şi export pentru mai multe produse, ceea ce a dus la o scădere de 61% a exporturilor sale către Rusia şi o scădere de 89% a importurilor din Rusia între primul trimestru al anului 2022 şi al doilea trimestru al anului 2025, conform celor mai recente date Eurostat.

În al doilea trimestru al anului 2025, exporturile UE către Rusia au crescut, în timp ce importurile au scăzut, transformând un deficit comercial într-un surplus de 800 milioane de euro. Cu toate acestea, blocul comunitar continuă să cumpere petrol, nichel, gaze naturale, îngrăşăminte, fier şi oţel din Rusia.

Acum patru ani, Rusia era cel mai mare furnizor de produse petroliere al UE, dar interdicţia UE privind importurile de ţiţei rusesc prin intermediul tancurilor petroliere i-au redus cota până la 2,01% în 2025, de la 28,74% în 2021. Cota ţiţeiului rusesc în importurile de petrol ale blocului comunitar a scăzut de la 29% în primul trimestru al anului 2021, la doar 2% în al doilea trimestru al anului 2025.

În paralel, ponderea Rusiei în importurile de gaze naturale din UE a scăzut până la 12% în al doilea trimestru al anului 2025, de la 48% în primul trimestru al anului 2021.

De la cine mai cumpără UE gaze

În această perioadă, ponderea Norvegiei (+10%) a consemnat cea mai mare creştere, dar Algeria (+2%) a devenit cel mai mare partener al UE, reprezentând 27% din importurile de gaze naturale ale blocului comunitar. Rusia încă aprovizionează unele ţări din UE, cum ar fi Ungaria şi Bulgaria, prin conducta TurkStream din Turcia.

Valoarea importurilor UE de gaze naturale lichefiate din Rusia a crescut considerabil între primul trimestru al anului 2021 şi al doilea trimestru al anului 2022, pe măsură ce preţurile au crescut brusc. Cu toate acestea, ponderea Rusiei în importurile de gaze lichefiate ale UE a scăzut până la 14% în al doilea trimestru al anului 2025, de la 22% în primul trimestru al anului 2021. Statele Unite au fost cel mai mare furnizor de gaze îngheţate către Europa în al doilea trimestru al acestui an, cu o pondere de 54%.

Ponderea Rusiei în importurile de fier şi oţel ale UE din afara blocului comunitar a scăzut până la 6% în al doilea trimestru al anului 2025, de la 18% în urmă cu patru ani.

Rusia a rămas, începând cu al doilea trimestru al anului 2025, cel mai mare exportator de îngrăşăminte către cele 27 de naţiuni ale UE, iar cota sa pe această piaţă a crescut la 34% de la 28% în ultimii patru ani. Parlamentul European a votat în luna mai pentru a impune tarife prohibitive la importurile de îngrăşăminte ruseşti, dar acestea vor fi introduse doar în etape şi este prea devreme pentru a evalua impactul lor probabil asupra pieţei.

Importurile din SUA din Rusia au scăzut până la 2,50 miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2025, de la 14,14 miliarde de dolari cu patru ani mai devreme, conform datelor Biroului de Analiză Economică al SUA. În total, din ianuarie 2022, Statele Unite au importat bunuri ruseşti în valoare de 24,51 miliarde de dolari.

Anul trecut, SUA au importat îngrăşăminte ruseşti în valoare de aproximativ 1,27 miliarde de dolari, în uşoară creştere faţă de 1,14 miliarde de dolari în 2021. Tot anul trecut, SUA au importat uraniu îmbogăţit şi plutoniu din Rusia în valoare de aproximativ 624 de milioane de dolari, în scădere faţă de 646 de milioane de dolari în 2021. De asemenea, Rusia a exportat paladiu în Statele Unite în valoare de aproximativ 878 de milioane de dolari în 2024, în scădere faţă de 1,59 miliarde de dolari în 2021.

Sursa: Agerpres

Grâu contra mașini și in pentru electrocasnice. Trocul a devenit noua monedă de schimb în comerțul extern al Rusiei
Stiri externe
Grâu contra mașini și in pentru electrocasnice. Trocul a devenit noua monedă de schimb în comerțul extern al Rusiei

Rusia a trecut la un troc instituționalizat și reglementat de stat, care a devenit principala sa monedă de schimb în comerțul exterior. Sub conducerea lui Vladimir Putin, rușii oferă, de exemplu, cereale pentru mașini sau electrocasnice din China.  

Ucraina anunță câștiguri în nordul regiunii Sumî. Rusia încearcă să consolideze linia frontului
Stiri externe
Ucraina anunță câștiguri în nordul regiunii Sumî. Rusia încearcă să consolideze linia frontului

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat, duminică seară, că forţele ucrainene au avansat în sectoarele de frontieră din nordul regiunii Sumî, o zonă în care trupele ruse încearcă de luni de zile să-şi consolideze poziţiile.

Ministru polonez: „Dronele rusești erau nefuncționale, Rusia ne-a testat fără a declanșa un război”
Stiri externe
Ministru polonez: „Dronele rusești erau nefuncționale, Rusia ne-a testat fără a declanșa un război”

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat pentru The Guardian că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez a fost o încercare a Kremlinului de a testa reacțiile NATO fără a provoca o reacție pe scară largă.

ASF: Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE. „Este un model de conformare internaţională”
Stiri Economice
ASF: Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE. „Este un model de conformare internaţională”

Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE, fiind un model de conformare internaţională, susţin reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).  

Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul începutul invaziei din 2022. Bilanț la zi prezentat de Ucraina
Stiri externe
Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul începutul invaziei din 2022. Bilanț la zi prezentat de Ucraina

Rusia a pierdut aproximativ 1.095.520 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat, luni, Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei.

Fost director general al Aeroportului Timişoara şi cinci membri ai CA, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu
Stiri Justitie
Fost director general al Aeroportului Timişoara şi cinci membri ai CA, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu

Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” Iulian Daniel Idolu şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu.

