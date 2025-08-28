Românii pot depune cereri pentru tichete de energie și la oficiile poștale. Tot ce trebuie să știi despre ajutorul de la stat

28-08-2025 | 15:42
Facturi energie

Poşta Română pune la dispoziţia consumatorilor vulnerabili posibilitatea de a depune în format tipărit cererile pentru acordarea tichetelor de energie, direct la subunităţile poştale din întreaga ţară, începând de joi, 28 august.

Cristian Anton

Compania Naţională "Poşta Română" (CNPR) a transmis că va facilita prin cele peste 5.000 de subunităţi poştale ale sale accesul la acest sprijin financiar pentru cetăţenii fără Internet sau din localităţile mai greu accesibile.

Totodată, Ministerul Muncii a publicat un videoclip prin care se explică, pas cu pas, modul în care trebuie completate aceste cereri pentru obținerea tichetelor de energie. 

”Este un sprijin pentru bunici, pentru părinți, pentru cei singuri și pentru toți cei care se luptă cu cheltuieli greu de dus”, a declarat ministrul Muncii, Petre Florin Manole.  

Pașii care trebuie urmați pentru completarea corectă de documentelor pot fi urmăriți în video-ul de mai jos: 

Bogdan Ivan
Ministrul Energiei promite facturi mai mici la curent până la finalul lui 2026. Ce măsuri propune

Sprijinul oferit prin tichetele de energie este în valoare de 50 lei/lună, sumă utilizabilă exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică, iar valabilitatea acestui voucher este până la 31 martie 2026.

Beneficiari eligibili sunt persoanele singure, cu venit net lunar de până la 1.940 de lei, şi familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 de lei. De asemenea, beneficiarii venitului minim de incluziune sunt înregistraţi automat, fără cerere.

Cererile se depun o singură dată, începând cu data de 28 august 2025, iar pentru facturile aferente lunilor iulie şi august 2025, cererile trebuie înregistrate până la 27 septembrie 2025.

Tichetele sunt valabile pentru un singur loc de consum

Pentru cererile introduse în aplicaţia EPIDS până la data de 31 august 2025 şi care devin eligibile, tichetul de energie va fi încărcat cu sumele aferente lunilor iulie şi august 2025 şi va putea fi utilizat după data de 23 septembrie, pentru plata facturilor de energie electrică emise după data de 1 iulie 2025.

Pentru cererile introduse în aplicaţia EPIDS în perioada 28 -30 septembrie 2025, sprijinul se acordă începând cu luna septembrie 2025 (nu se mai acordă pentru lunile iulie şi august 2025), iar tichetul electronic de energie va fi încărcat în luna octombrie.

Pentru cererile introduse în aplicaţia EPIDS începând cu luna octombrie 2025, sprijinul se acordă exclusiv din luna depunerii solicitării. Plata facturilor de energie electrică cu tichetul de energie se poate face doar la oficiile poştale, pe baza facturii cu anexele aferente.

Tichetele sunt valabile pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de furnizare. În caz de schimbare a adresei sau a componenţei familiei, este necesară depunerea unei noi cereri.

Pentru persoanele care nu au posibilitatea să aducă o cerere tipărită şi completată, Poşta Română le va sprijini cu formular şi cu înregistrarea cererii în aplicaţia EPIDS. 

Tichetele de energie, valabile până în martie 2026. Cum poți obține compensări și pentru lunile iulie și august | INTERVIU

Sursa: StirilePROTV, Agerpres

EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
