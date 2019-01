Teodorovici, reacție privind măsluirea datelor execuţiei bugetare: Este o bazaconie totală

Agerpres

Eugen Teodorovici, spune că declaraţia senatorului liberal Florin Cîţu potrivit căreia angajaţilor din minister li se cere să măsluiască datele privind execuţia bugetară pe anul 2018 este "o bazaconie totală şi o imbecilitate".

Ministrul Finanțelor mai spune că presa din România ar trebui să verifice astfel de informaţii înainte de a le publica.

"Nu ştiu dacă presa este obligată prin lege să verifice înainte informaţiile şi pe urmă să le publice - dar o să verific personal acest lucru - şi dacă nu există în lege o să propun eu modificarea aceasta, inclusiv o amendă. Este inacceptabil ca o persoană publică importantă, vicepreşedinte de partid, aşa cum este Florin Cîţu, să dea astfel de informaţii, în condiţiile în care Eurostat confirmă datele mele. Nu e corect să dezinformezi populaţia. Cei care sunt pe zona de Finanţe din Europa îşi dau seama că aşa ceva nu se face, dar îşi dau seama cum este şi presa la noi, dacă nu verifică nici măcar o dată o informaţie de acest gen, o informaţie de natură economică care poate să inducă în eroare mediul de afaceri, poate afecta imaginea de ţară. Cum îşi poate imagina cineva că ministrul de Finanţe, fie el şi din România, poate face aşa ceva: să manipuleze datele oficiale. Eu nu sunt de ieri, de azi în sistem, sunt de o viaţă întreagă şi nu m-am jucat cu datele niciodată. Când am spus ceva, aşa a fost. A spus că nu ne încadrăm în deficit, iată că ne-am încadrat şi chiar mai jos, a spus că inflaţia ajunge la 12% în decembrie şi nu a ajuns, iar acum a luat-o în alt sens, că am falsificat datele. I-au spus lui oameni din finanţe... Este o bazaconie totală, o imbecilitate, pe româneşte" , a declarat, miercuri, pentru AGERPRES ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

Pe de altă parte, ministrul nu a dorit să comenteze informaţia apărută în spaţiul public conform căreia a trimis o scrisoare premierului Viorica Dăncilă în care cere înlocuirea lui Ionuţ Mişa de la conducerea ANAF.

Senatorul liberal Florin Cîţu a scris, marţi, pe pagina de Facebook că va informa Eurostat privind manipularea indicatorilor economici în scopul manipulării pieţelor de capital, financiare şi bancare şi cere ca experţi ai opoziţiei să verifice corectitudinea execuţiei bugetare.

"Darius Vâlcov confirmă criza. Cifrele prezentate de Darius Vâlcov sunt măsluite. Datele oficiale despre execuţia bugetului în 2018 apar după 25 ianuarie 2019. Doar atunci Ministerul Finanţelor Publice are situaţia exactă şi finală a execuţiei bugetare. (...) Am fost sunat din MFP şi mi s-a spus că aceste cifre nu sunt reale. Mai mult, şi asta este foarte grav, Darius Vâlcov le cere angajaţilor de la finanţe să măsluiască datele în aşa fel încât execuţia finală să arate exact aşa cum a anunţat el. Adică sub 3%", a scris senatorul liberal.

Cîţu i-a cerut ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici, să permită unei echipe de experţi ai opoziţiei să verifice corectitudinea execuţiei bugetare.

"Voi informa Eurostat de manipularea indicatorilor economici în România în scopul manipulării pieţelor de capital, financiare şi bancare. În cazul în care nu vom reuşi vom transmite colegilor domnului Teodorovici, la ECOFIN, ce se întâmplă în gradina celui care pentru şase luni de zile va prezida şedinţele ECOFIN", a spus Cîţu.

Potrivit datelor publicate vineri de Ministerul Finanţelor Publice (MFP), deficitul bugetului general consolidat s-a majorat cu 5,1 miliarde de lei în noiembrie 2018, ajungând la 26 de miliarde de lei după primele 11 luni din acest an, respectiv 2,7% din PIB. Faţă de aceeaşi perioadă din 2017 creşterea deficitului a fost de peste 2,5 ori.

În primele 11 luni din 2017, bugetul general consolidat se încheia cu un deficit de 10,2 miliarde de lei (1,21% din PIB). În perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2018 a fost consemnat un deficit bugetar de 20,9 miliarde de lei, respectiv 2,2% din PIB.

Potrivit datelor MFP, veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 261,5 miliarde lei, reprezentând 27,5% din PIB, sunt cu 14,6% mai mari, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 287,5 miliarde lei, cu 20,6% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Ţinta de deficit bugetar pentru anul 2018 este de 2,97% din PIB.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer