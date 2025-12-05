România atrage investiții străine majore în Arad și Sibiu. Totuși, peste 1.500 de angajați își pierd locurile de muncă

Stiri Economice
05-12-2025 | 20:04
România rămâne atractivă pentru companiile străine, care anunță investiții în fabrici noi sau extinderi ale celor prezente. Nemții, de exemplu, vin cu bani mulți în Arad și Sibiu.

autor
Adrian Crăciunoiu,  Mariana Apostoaie,  Octavian Moldovan

În paralel, alte firme fac concedieri sau pleacă în țări pe care le consideră mai profitabile, mai ales în afara Uniunii Europene. Peste 1.500 de angajați își pierd locurile de muncă, în mai multe zone ale țării.

În orașul Ineu, din județul Arad, compania americană APTIV, din domeniul automotive, închide luna aceasta fabrica locală. Aceasta își redusese activitatea în ultimii ani.

Cel mai mare angajator din zonă a notificat autoritățile române pentru disponibilizarea a aproximativ 900 de angajați. Compania își va muta producția în afara Uniunii Europene.

Investitori germani în Ineu

La Ineu vor ajunge însă investitori din Germania. Au în plan deschiderea unei fabrici de componente electronice. Aici ar urma să lucreze 500 de angajați.

Călin Abrudean, primar Ineu: „Oamenii au primit salarii compensatorii. Sper cât de curând să avem un nou angajator în oraș."

Tot la capitolul investiții noi sunt și nemții de la Welp Group. La Mediaș, în județul Sibiu, este deja în construcție o nouă hală, unde se vor produce blindaje pentru mașini și utilaje. Lucrările vor fi gata în primăvara viitoare, iar fabrica va avea 200 de angajați. Costul este de 10 milioane de euro.

Ronald Gerschewski, CEO & Acționar WELP Group: „Ne-am îndreptat atenția în ultimii ani spre piețe noi, cum ar fi industria de apărare, dar și comercială. Plănuim angajamente noi și cu firme din România. De aceea este posibilă chiar o suplimentare a locurilor de muncă pe viitor."

Concedieri la Aumovio

Pe de altă parte, în județul Sibiu, dar și în Timișoara și Iași vor fi concediați 641 de angajați, până la finalul lui 2026. Toți sunt de la Aumovio, compania de dezvoltare și producție de componente electronice pentru industria auto, desprinsă anul acesta din gigantul Continental.

Paul Butnariu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași: „Într-un an, în care am avut atâtea probleme legate și de globalizare și de inteligența artificială, și de măsurile luate în România, sigur că unii din investitori își pun problema să își redimensioneze activitatea."

Conf. univ. dr. Tudor Jije, profesor de Economie UAIC Iași: „O companie poate pleca dintr-un loc pentru că pur și simplu nu mai există avantajul de cost. O companie care alege să vină într-o anumită zonă urmărește accesul la o resursă umană mai ieftină."

Potrivit BNR, investițiile străine directe în România în primele 9 luni din acest an au depășit 5,6 miliarde de euro, peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, companii, investitii, firme, fabrici,

Dată publicare: 05-12-2025 19:45

