Cea mai mare diferență de venit se înregistrează în transporturile aeriene, unde bărbații câștigă, în medie, cu 5.211 lei net mai mult decât femeile. La polul opus, femeile sunt mai bine plătite în sectorul extracției petrolului brut și gazelor naturale, unde veniturile lor depășesc media bărbaților cu 2.590 de lei, potrivit datelor analizate de ȘtirileProTV, pe baza informațiilor INS aferente lunii octombrie 2024.

Printre sectoarele în care bărbații au salarii mai mari decât femeile se numără: intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii (+3.390 de lei net), intermedieri financiare și asigurări (+2.865 de lei net), activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (+2.613 de lei net), activități de editare (+2.577 de lei net) și activități de servicii în tehnologia informației (+1.644 de lei net).

Domeniile în care femeile sunt plătite mai bine

De cealaltă parte, domeniile în care femeile au venituri mai mari decât bărbații includ: industria extractivă (+648 de lei net), activități de servicii administrative și activități de servicii suport (+588 de lei net), administrație publică și apărare/ asigurări sociale din sistemul public (+550 de lei net) și activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune (+457 de lei net).

Domeniile în care diferențele salariale între bărbați și femei sunt cele mai mici sunt agricultura, vânătoarea și serviciile anexe, fabricarea mobilei și fabricarea altor produse din minerale nemetalice.

Stăm mai bine decât vecinii

Cu toate acestea, România are una dintre cele mai mici diferențe salariale de gen din Uniunea Europeană. În 2024, aceasta a fost de 3,7%, a treia cea mai mică valoare din UE, după Belgia și Luxemburg. Valoarea este semnificativ sub media europeană de aproximativ 11% și plasează România printre statele cu cele mai reduse decalaje salariale între femei și bărbați.

Prin comparație, Bulgaria se situează în jurul valorii de 12%, iar Ungaria înregistrează o diferență de 16,9%. Luxemburg este singura țară din UE unde, în medie, bărbații au câștigat mai puțin decât femeile în 2024. La polul opus, Estonia are cel mai mare decalaj, de 18,8% în favoarea bărbaților, potrivit datelor Eurostat pentru 2024.

Ea a subliniat în primul rând problema decalajului de remunerare dintre femei și bărbați, unul dintre obiectivele centrale ale noii directive europene: „E o întrebare aparent simplă, dar de fapt, cu mai multe valențe, pentru că avem mai multe tipuri de diferențe salariale între angajați. În primul rând, avem diferențele salariale între femei și bărbați. De la ce a plecat și intenția directivei privind transparența salarială: de a reduce decalajul dintre femei și bărbați care fac muncă de valoare egală.”

Specialistul în resurse umane, Oana Botolan, a precizat într-un interviu pentru ȘtirileProTV că, în acest caz, transparența impusă prin lege ar putea avea un efect real în timp, reducând inegalitățile care până acum nu au fost corectate suficient prin măsuri voluntare.

Ce este transparența salarială

Începând din acest an, angajatorii din Uniunea Europeană, inclusiv din România, trebuie să respecte Directiva UE 2023/970 privind transparența salarială. Aceasta prevede afișarea intervalului salarial încă din anunțurile de angajare și dreptul angajaților de a cunoaște nivelurile de salarizare pentru posturi similare.

Directiva, adoptată în 2023, va intra efectiv în vigoare la 7 iunie 2026 și are ca obiectiv asigurarea plății egale pentru muncă de valoare egală și creșterea transparenței salariale.

Angajatorii nu mai pot solicita candidaților informații despre salariul anterior, iar salariul de început trebuie comunicat încă din procesul de recrutare. Companiile cu peste 100 de angajați au obligații suplimentare de raportare, inclusiv analize salariale scrise, criterii clare de evaluare a posturilor și date privind diferențele de remunerare între femei și bărbați.

Diferențele salariale mai mari de 5% trebuie justificate și corectate prin planuri de acțiune, iar nerespectarea directivei poate atrage sancțiuni și amenzi.