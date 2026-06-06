Noile reguli ale Uniunii Europene, menite să crească transparența salarială și să reducă diferențele de remunerare dintre femei și bărbați, trebuiau să intre în vigoare până la 7 iunie, însă majoritatea statelor membre vor rata termenul-limită.

Cum știi dacă ești plătit corect? În mare parte a Europei, angajații au în continuare acces limitat la informații despre salariile locurilor de muncă și despre modul în care acestea se compară cu poziții similare din piață.

Directiva UE privind transparența salarială își propune să schimbe această realitate, obligând angajatorii să dezvăluie mai multe informații despre salarii și să întărească principiul „plată egală pentru muncă egală”.

Decalaj de 11% între femei și bărbați în UE

Directiva are ca obiectiv reducerea diferenței de remunerare dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană, care se situează la 11%. Asta înseamnă că veniturile orare brute ale femeilor sunt, în medie, cu 11% mai mici decât ale bărbaților, potrivit Eurostat.

Pentru multe femei, întârzierea sau neimplementarea directivei ar putea avea un impact direct asupra veniturilor anuale.

Confederația Europeană a Sindicatelor (ETUC) estimează că lipsa transparenței salariale ar costa femeile cel puțin 4,8 miliarde de euro anual în UE, suma putând ajunge la 7,2 miliarde de euro – echivalentul a 465 până la 700 de euro per femeie în fiecare an.

Țările Uniunii Europene trebuie să implementeze regulile până la 7 iunie 2026, însă majoritatea statelor sunt în întârziere, după o perioadă de tranziție de trei ani.

Deci, care state au implementat directiva privind transparența salarială? Cine este în urmă? Și unde sunt publicate cele mai transparente salarii în anunțurile de angajare din Europa?

Cine a implementat și cine întârzie în UE

Potrivit instrumentului de monitorizare al firmei internaționale de avocatură Addleshaw Goddard, până în mai 2026, șase din cele 27 de state membre nu luaseră nicio măsură pentru implementarea directivei: Austria, Bulgaria, Croația, Ungaria, Luxemburg și Portugalia.

În septembrie 2025, numărul acestora era de 10 state.

În Suedia a fost publicată o propunere, însă guvernul a suspendat-o pe termen nedefinit în martie 2026, invocând povara administrativă ridicată pentru angajatori.

Germania urmează să își actualizeze legislația în 2026, în timp ce în Cehia, Finlanda, Grecia, Slovenia și Spania sunt așteptate proiecte de lege.

Zece state au proiecte de lege în lucru

Zece state membre ale UE au publicat proiecte legislative, aflate însă în diferite stadii de adoptare: Cipru, Danemarca, Estonia, Franța, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Țările de Jos și România.

Trei țări – Belgia, Malta și Polonia – au implementat parțial directiva.

În Slovacia, Parlamentul a aprobat Legea egalității salariale pe 15 aprilie 2026, iar aceasta va intra în vigoare la 7 iunie 2026.

„În Franța, este foarte probabil ca termenul de 7 iunie să nu fie respectat. Acest lucru creează o incertitudine reală, iar chiar și după adoptarea legii, elemente-cheie vor trebui încă definite prin decrete de implementare separate, fără un calendar clar”, a declarat Jérémie Paubel, partener în domeniul muncii în Franța la Addleshaw Goddard, pentru Euronews Business.

El a subliniat că anticiparea este esențială: companiile ar trebui deja să își cartografieze categoriile de joburi, să își auditeze sistemele salariale și să identifice eventualele diferențe, dar mai ales să urmărească atent procesul legislativ.

„Întârzierile în implementarea termenelor nu creează o pauză juridică clară. Ele generează o perioadă intermediară în care companiile nu au încă reguli naționale clare, dar instanțele, angajații și consiliile de întreprindere se uită deja la direcția stabilită de directivă”, a explicat Marijke Van der Most, partener în Germania la Addleshaw Goddard, pentru Euronews Business.

Ea a subliniat că dificultatea pentru angajatori nu este doar întârzierea legii germane, ci faptul că trebuie să ia decizii salariale și să răspundă întrebărilor angajaților într-un context în care standardul viitor este vizibil, dar cadrul legal intern nu este încă finalizat.

Unde se publică cele mai transparente salarii în Europa

Potrivit platformei globale de recrutare Indeed, transparența salarială în anunțurile de angajare a crescut constant în mai multe țări europene.

În martie 2026, Marea Britanie avea cea mai mare rată – 56%, deși aceasta era 65% în mai 2025.

Țările de Jos (48%) și Franța (43%) depășesc pragul de 40%. Irlanda (39%) și Italia (36%) sunt aproape, cu Italia înregistrând o creștere semnificativă față de 23% în mai 2025.

La polul opus, Spania și Germania se află la coada clasamentului, cu doar 17% și respectiv 12% dintre anunțurile de angajare care includ informații salariale.