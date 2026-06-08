Cum să îți negociezi salariul la interviu. Un specialist în resurse umane explică greșeala pe care prea mulți o fac

Într-un interviu pentru stirileprotv.ro, specialistul în resurse umane Oana Botolan a explicat cum trebuie evaluate competențele și experiența pentru a cere un salariu realist și cum se schimbă interviurile de angajare odată cu obligativitatea comunicării intervalului salarial.

Întrebată despre greșelile frecvente, specialista a explicat: „În ultima perioadă apar mai multe zone în care lucrurile nu stau cât de bine ar putea să stea. Și aici mă refer nu doar la interviurile în sine, ci și la tot procesul de până la interviu. În această nouă eră, vedem că este din ce în ce mai greu pentru pentru candidați să ajungă în faza de interviu."

Ea a precizat că situația diferă în funcție de tipul de job, iar dificultățile sunt mai vizibile în zona entry-level.

„Nu vorbesc despre posturile extrem de specializate, unde candidații buni sunt vânați și nu se pune problema să nu ajungă la interviu, ci vorbesc de situațiile în care pentru posturi de nivel entry sau pentru posturi din zona de execuție, în care sunt foarte mulți aplicanți, este destul de dificil, mai ales în această perioadă, să se ajungă la faza de selecție, la faza de interviu și ulterior, toți pașii până la angajare. Acum, dacă vorbim despre greșeli, cred că e un cuvânt prea puternic, pentru că până la urmă nu sunt neapărat doar greșeli, ci poate este o lipsă de pregătire, poate este o lipsă de informație.", a explicat expertul HR.

Ea a mai precizat că noile reguli vor fi influențate de legislația privind transparența salarială, ceea ce va schimba inclusiv modul în care sunt formulate întrebările la interviu, întrucât informațiile despre salariu vor trebui comunicate anterior.

„Înainte de primul interviu, compania angajatoare va trebui să ne comunice în scris, dacă n-a făcut-o deja în cadrul anunțului de recrutare, ori minimul salarial pe care îl oferă pentru postul respectiv, ori intervalul salarial pe care îl oferă. În consecință, aceste lucruri vor fi deja transmise și atunci regulile și evitarea greșelilor se uită la chestiunile de conținut și la chestiunile de interes, cât și formă.”, a mai subliniat specialistul în resurse umane.

Cum răspunzi corect la întrebarea despre salariul dorit

Întrebată cum ar trebui candidații să răspundă la întrebarea legată de așteptările salariale, Oana Botolan a explicat faptul că răspunsul depinde de transparența companiei și de nivelul candidatului în raport cu cerințele postului.

„Întotdeauna era un dans. Întreb eu primul, spune eu, spune tu. Cred că e foarte important în condițiile în care știm deja bugetul companiei respective, pentru că să spunem, a apărut deja legea privind transparența salarială și plecăm de la premiza că deja ni s-a spus salariul oferit este între 1000 și 1500. Atunci, într-adevăr să spunem o sumă care să fie relevantă și coerentă pentru job-ul respectiv și experiența mea de candidat pentru job-ul respectiv.”, a punctat ea.

Interviul integral poate fi urmărit mai jos: