Statul se împrumută încă o dată de la români în 2025. Ce dobânzi oferă pentru ultima ediţie Fidelis din 2025

Ministerul Finanţelor anunţă că Fidelis 11, care se va desfăşura în perioada 5-12 decembrie, va avea dobânzi de până la 7,55% la emisiunile în lei şi de până la 6,20% la cele în euro.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de Ministerul Finanţelor, persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei şi în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank şi TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti.

Cei care vor să-şi investească economiile în Programul Fidelis, ediţia din decembrie, vor beneficia de dobânzi atractive şi neimpozabile:

În lei:

- de 6,55% cu scadenţa la 2 ani

- de 7,55% cu scadenţa la 2 ani pentru donatorii de sânge

- de 7,10% cu scadenţa la 4 ani

- de 7,50% cu scadenţa la 6 ani

În euro:

- de 3,75% cu scadenţa la 3 ani

- de 4,75% cu scadenţa la 5 ani

- de 6,20% cu scadenţa la 10 ani

Beneficii pentru donatorii de sânge

Tranşa specială de titluri de stat Fidelis, emise în lei, cu scadenţă la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 iunie 2025, va avea o dobândă de 7,55%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei.

Cei care investesc în titlurile de stat FIDELIS au facilităţi precum: posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deţinere în funcţie de preţul primit pe bursă; veniturile obţinute din deţinerea titlurilor sunt neimpozabile; flexibilitate în administrarea şi diversificarea portofoliului.

”Reamintim că valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro”, a menţionat Ministerul Finanţelor.

