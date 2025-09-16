Încă o companie românească va fi listată la bursă. „Estimăm că vom obţine 15 milioane de euro pentru 25%”

Christian Tour se va lista la bursă în primul trimestru din 2026, devenind primul tur-operator din România prezent pe piaţa de capital, a declarat marţi vicepreşedintele şi CFO al Grupului Memento, Alin Răţoi.

„Planul nostru este ca în primul trimestru din 2026 Christian Tour să fie listat. Va fi prima agenţie de turism din România pe piaţa de capital. Am ales deja brokerul, dar nu pot să-l fac public. Christian Tour are implementate în ultimii cinci ani IFRS (standarde contabile internaţionale n.r.) pentru listare”, a precizat Alin Răţoi.

Reprezentanţii companiei estimează că vor atrage aproximativ 15 milioane de euro prin vânzarea unui pachet de până la 25% din acţiuni.

„Noi credem în ceea ce am analizat pe piaţă: majoritatea celor care vor subscrie vor fi investitori de retail, pentru că brandul este foarte puternic şi foarte cunoscut. Totuşi, ne dorim şi investitori instituţionali alături de noi, ca să evităm o volatilitate prea mare după listare. Estimăm că vom obţine 15 milioane de euro pentru 25% din companie”, a adăugat vicepreşedintele Grupului Memento.

Listarea Christian Tour la Bursa de Valori Bucureşti face parte din procesul de transformare a grupului fondat de fraţii Pandel, de la un business de familie la o companie deschisă şi transparentă.

