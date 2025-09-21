Bursa de la București a câștigat aproape un miliard de lei la capitalizare într-o săptămână

21-09-2025 | 11:10
Bursa

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat 975,43 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,22%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 104,39%, în comparaţie cu săptămâna anterioară.

Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de Agerpres, capitalizarea bursieră a ajuns la 443,1 miliarde de lei, în perioada 15 - 19 septembrie 2025, în creştere de la 442,1 miliarde de lei, în perioada 8 - 12 septembrie 2025.

Tranzacţiile cu acţiuni au generat un rulaj de 420,2 milioane de lei, mai mic decât cel consemnat în săptămâna anterioară, de 205,6 milioane de lei.

Cea mai bună zi de tranzacţionare la BVB a fost vineri, 19 septembrie, când s-a înregistrat un rulaj de 306,4 milioane de lei, iar cea mai slabă zi, marţi, 16 septembrie, cu o valoare a tranzacţiilor de 22 milioane de lei.

Indicele principal al Bursei de Valori Bucureşti - BET - a închis săptămâna la 20.648,34 de puncte.

Acţiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacţii de peste 222,69 milioane de lei şi o scădere a preţului de 3,69%.

În topul tranzacţiilor se mai află titlurile societăţii OMV Petrom, cu schimburi de 87,87 milioane de lei (-0,35%), şi cele ale Hidroelectrica - cu 21,89 milioane de lei (0,81%).

Cele mai importante creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Transelectrica (6,71%), Romcab (5%) şi TTS (4,75%).

La polul opus, scăderi importante au fost consemnate de acţiunile Conted, cu un declin de 9,13%, urmate de cele ale Carbochim (-6,90%) şi Condmag (-6,67%).

Sursa: Agerpres

