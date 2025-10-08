Prețul aurului a atins un nou record. Specialiștii se așteaptă să continue creșterea istorică

Crizele geopolitice și incertitudinea economică globală consolidează statutul aurului de investiție sigură și duc la creșteri istorice de preț.

Metalul galben a depășit în premieră pragul de 4.000 de dolari pe uncie, adică 28 de grame.

Prețul aurului a crescut cu peste 50% în acest an. Trendul s-a accelerat după ce Donald Trump a impus, în aprilie, valul de taxe vamale.

Prețul aurului a început să crească și după blocajul bugetar din Statele Unite, care a întârziat publicarea datelor privind starea economiei americane.

Nu doar investitorii, ci și băncile centrale din toată lumea au cumpărat în ritm accelerat aur în ultimele zece luni, semn că metalul prețios începe să fie văzut drept un activ mai sigur decât dolarul.

Goldman Sachs estimează că, la finalul anului viitor, aurul ar putea atinge valoare de 4.900 de dolari pe uncie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













