MAE, atenţionare de călătorie pentru Bulgaria. Restricţii de circulaţie din cauza codurilor meteo pentru vreme extremă

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenționează cetățenii români aflați sau care călătoresc în Bulgaria despre restricții rutiere ce vor fi impuse din cauza codurilor meteorologice de precipitații abundente. Circulația poate fi afectată.

Potrivit unui comunicat al MAE transmis miercuri, în conformitate cu datele transmise de Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie bulgar, pentru data de 8 octombrie au fost emise: cod roşu pentru regiunile Pleven, Lovech, Gabrovo, Veliko Tarnovo, Ruse, Razgrad şi Silistra şi cod portocaliu pentru regiunile Vratsa, Targovishte, Şumen şi Dobrich.

"În context, sunt preconizate restricţionări ale circulaţiei rutiere", precizează sursa citată.

MAE menţionează că informaţii suplimentare pot fi accesate astfel:

- cu privire la starea vremii - www.weather.bg;

- cu privire la starea actuală a drumurilor: pe aplicaţia gratuită LIMA - www.lima.api.bg, la pagina de Internet a Agenţiei "Infrastructura Rutieră" - www.api.bg şi la numărul de telefon 070013020, accesibil în regim non-stop;

- cu privire la regimul vamal, la intrarea în Bulgaria dinspre Turcia - www.mae.ro/travel-conditions/3677 (Condiţii de călătorie în Bulgaria, titlul Reglementări vamale) şi la pagina de Internet a Agenţiei "Vămi" din R. Bulgaria - www.customs.bg;

- cu privire la e-vigneta şi sistemul e-TOLL - www.bgtoll.bg;

- cu privire la situaţia circulaţiei prin punctele de trecere a frontierei bulgare - www.mvr.bg.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul telefonului de urgenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro şi https://mae.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













