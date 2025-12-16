OCDE vede beneficii majore din investițiile în AI, însă avertizează că economia globală va încetini

16-12-2025 | 15:22
Explozia investiţiilor în inteligenţa artificială (AI), care a impulsionat creşterea economică mondială, ar urma să continue şi să ofere câştiguri pe termen lung, a declarat marţi secretarul general al OCDE, Mathias Cormann.

Organizaţia cu sediul la Paris, care la începutul acestei luni şi-a îmbunătăţit previziunile pentru mai multe economii importante, inclusiv SUA, a declarat atunci că cheltuielile cu tehnologia oferă deja un sprijin în contextul incertitudinilor comerciale.

„Ne aşteptăm ca nivelul investiţiilor în inteligenţa artificială să continue să crească pentru o perioadă de timp. Pe termen mediu şi lung, ne aşteptăm la un impact benefic semnificativ în ceea ce priveşte creşterea productivităţii, datorită răspândirii şi adoptării accelerate a inteligenţei artificiale în întreaga economie”, a declarat Mathias Cormann.

Cu toate acestea, Cormann a precizat că OCDE se aşteaptă ca ritmul de creştere a economiei mondiale să încetinească la 2,9% anul viitor, de la 3,2% în 2025, în condiţiile în care există posibilitatea ca dificultăţile comerciale să se intensifice.

„Observăm un nivel destul de ridicat de riscuri negative. Impactul tarifelor nu a fost încă resimţit pe deplin şi există în continuare un nivel de incertitudine comercială şi o gamă largă de alte presiuni structurale”, a adăugat Cormann.

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică este o organizaţie interguvernamentală cu 38 de ţări membre, fondată în 1961 pentru a stimula progresul economic. România este în plin proces de aderare la OCDE, aflându-se în prezent în etapa de furnizare de informaţii tehnice suplimentare, organizarea de misiuni de informare şi evaluarea ulterioară în cele 26 de Comitete ale Organizaţiei. 

Sursa: Agerpres

Mai mult de jumătate dintre statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) intenționează să crească vârsta de pensionare, ca soluție în fața îmbătrânirii populației, relatează joi agenția EFE.

