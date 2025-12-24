Surpriză în SUA. Un raport oficial arată o creștere economică. PIB-ul a avansat cu 4,3% în trimestrul al treilea

Economia SUA a înregistrat o expansiune cu mult peste estimări în trimestrul al treilea al anului, potrivit unui raport întârziat publicat marţi de Departamentul Comerţului.

Raportul arată că Produsul Intern Brut al SUA a crescut cu 4,3% în perioada iulie-septembrie, faţă de prognoza de 3,2% anticipată de economiştii intervievaţi de Dow Jones, relatează CNBC, potrivit News.ro.

Avansul a fost susţinut de o creştere solidă a cheltuielilor de consum, care au urcat cu 3,5% în trimestrul al treilea, după un plus de 2,5% în trimestrul precedent.

Exporturile şi cheltuielile guvernamentale au contribuit, de asemenea, pozitiv, în timp ce scăderea investiţiilor fixe private a fost mai redusă faţă de trimestrul anterior.

Raportul fusese programat iniţial pentru 30 octombrie, dar a fost amânat din cauza închiderii temporare a guvernului federal. Documentul publicat marţi înlocuieşte şi a doua estimare, care urma să fie prezentată pe 26 noiembrie. Biroul de Analiză Economică va furniza ulterior o estimare finală.

Un indicator urmărit îndeaproape de Rezerva Federală, vânzările finale reale către cumpărătorii privaţi interni, a crescut cu 3% în trimestrul al treilea, în urcare uşoară faţă de perioada anterioară. Datele arată o cerere a consumatorilor încă robustă, în pofida presiunilor persistente ale inflaţiei.

Indicele preţurilor pentru cheltuielile de consum personal, principala măsură de inflaţie a Fed, a urcat cu 2,8% în trimestru, iar varianta de bază, care exclude energia şi alimentele, a ajuns la 2,9%.

Ambele valori au rămas peste ţinta de 2% a băncii centrale. De asemenea, indicele preţurilor ”chain-weighted”, care reflectă schimbările în comportamentul de consum, a avansat cu 3,8%, peste estimări.

Reacţia pieţelor financiare a fost modestă, investitorii considerând datele ca fiind retrospective. Contractele futures pe acţiuni au fost uşor în teritoriu negativ, iar randamentele obligaţiunilor americane au rămas ridicate.

În raport se mai arată că profiturile companiilor au înregistrat o creştere puternică, urcând cu 166,1 miliarde de dolari, echivalent cu 4,2%, după un avans de doar 6,8 miliarde de dolari în trimestrul al doilea.

