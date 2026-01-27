Grupul spaniol BBVA, unul dintre cele mai mari grupuri financiare din lume, a scos la vânzare Garanti Bank BBVA România, iar până acum s-au arătat interesate de achiziție ING Bank, Raiffeisen Bank și Intesa Sanpaolo, scrie Profit.

Garanti România este deținută de Garanti BBVA Turcia, printr-o companie din Olanda. Banca turcească este deținută la rândul ei de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), unul dintre cele mai mari grupuri financiare din lume, cu afaceri în principal în Spania și America Latină.

Garanti BBVA este prezentă în România din 1998 și se află pe locul 11 în clasamentul băncilor din țara noastră, cu active de 16,7 miliarde lei, care îi conferă o cotă de piață de 1,89%.

Bancă mică, dar foarte solidă

Deși nu este o bancă mare, constituie însă un business solid și sănătos, cu un portofoliu foarte bun de produse și clienți, pe care și-l doresc și alte bănci din România. Numărul băncilor din România a scăzut de la 33 la 30 în ultimii ani.

În 2024, veniturile nete din dobânzi al Garanti în România au crescut la 570 milioane lei, cu 44,2% peste 2023, impulsionate de creșterea volumului de credite în toate liniile de business: Corporate (+14%), Retail (+11,4%) și IMM-uri (+24,4%). Creditele de consum au fost subsegmentul cu cea mai rapidă creștere, de 33,9%. Profitul net al băncii a ajuns la 133,5 milioane lei.

