Se închide o bancă din România. 30 octombrie este ultima zi de operare. Mesajul către clienți

Fuziunea dintre First Bank și Intesa Sanpaolo Bank România urmează să se finalizeze la 31 octombrie 2025, după obținerea tuturor aprobărilor legale și de reglementare necesare.

Odată încheiat acest proces, First Bank va fi preluată în totalitate de Intesa Sanpaolo Bank România, iar portofoliul de clienți, produse și servicii al First Bank va fi transferat integral către Intesa Sanpaolo Bank România. Obiectivul principal al fuziunii este protejarea intereselor clienților și asigurarea unei tranziții sigure și fără întreruperi, anunță Profit.ro.

În primăvara anului trecut, Intesa Sanpaolo, cea mai mare bancă din Italia, a finalizat achiziția First Bank România, extinzând astfel rețeaua sa europeană cu o prezență solidă în România.

Fuziunea va produce efecte de la data de 31 octombrie 2025, în baza aprobării prealabile a Băncii Naționale a României și a înregistrării la Registrul Comerțului. Dacă înregistrarea nu va fi obținută până la acea dată, fuziunea se va considera finalizată în ultima zi a lunii calendaristice în care Registrul Comerțului va emite aprobarea.

Intesa Sanpaolo Bank România va informa transparent și la timp clienții cu privire la orice modificare a calendarului de migrare.

Începând cu 15 septembrie 2025, clienții First Bank au început să primească noile carduri de debit și credit emise de Intesa Sanpaolo Bank România. Cei care nu și-au ridicat încă noile carduri sunt încurajați să o facă cât mai curând, conform notificărilor primite.

Noile carduri de debit vor fi active din 31 octombrie 2025, iar cele noi de credit vor deveni funcționale din 3 noiembrie 2025.

Cardurile First Bank pot fi utilizate până la 30 octombrie 2025 inclusiv, în aceleași condiții și tarife, inclusiv la bancomatele Intesa Sanpaolo Bank România.

Mai mult, 30 octombrie 2025 marchează ultima zi de operare în sistemul First Bank.

