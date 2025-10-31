Proiect legislativ pentru plafonarea tarifului la apa potabilă: corelat cu salariul minim net pe economie

Tariful pentru apa potabilă ar putea fi plafonat pentru consumatorii casnici, potrivit unei propuneri legislative privind facilitarea accesului la apă al populației, depusă de grupul parlamentar al AUR.

„Tariful perceput consumatorului final de către operatorul regional sau local pentru 1 metru cub de apă potabilă, produsă, transportată și distribuită prin rețeaua publică de alimentare cu apă, nu poate depăși 0,2% din salariul minim net pe economie", prevede proiectul, potrivit Agerpres.

Ce include tariful plafonat

Potrivit sursei citate, în tariful pentru apa potabila prevăzut vor fi incluse și cheltuielile legate de canalizare, epurare, mentenanță sau alte costuri conexe, fără a fi evidențiate separat în factura emisă consumatorului final.

Mecanismul de compensare

În cazul în care tariful practicat de operatorul regional sau local depășește plafonul prevăzut, autoritățile publice locale și centrale vor lua măsuri de compensare financiară pentru diferență, din bugetele proprii sau din fonduri naționale, în vederea respectării acestui plafon.

Doar pentru consumatorii casnici

Plafonarea tarifului se aplică exclusiv apei potabile produse, transportate și distribuite către consumatorii casnici, nu și către operatori economici, organizații non-profit, culte religioase, autorități sau instituții publice ori altele asemenea, prevede proiectul.

Nerespectarea acestor prevederi atrage sancțiuni contravenționale cuprinse între 20.000 lei și 50.000 lei, aplicate operatorului regional sau local de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, mai prevede propunerea legislativă.

Proiectul a fost depus la Senat, Camera Deputaților fiind decizională.

Propunerea AUR vine în contextul creșterilor semnificative ale facturilor la utilități în ultimii ani

