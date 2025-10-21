20 de ani de comerț online în România. Evoluție rapidă, provocări noi și consumatori tot mai exigenți

ePlan
21-10-2025 | 13:20
×
Codul embed a fost copiat

Comerțul online din România a parcurs un drum spectaculos în ultimele două decenii, de la achiziții făcute „din curiozitate” la o piață aflată într-o continuă transformare, susținută de inovații în logistică, plăți digitale și strategii de fidelizare.

autor
C.M.

Gpec Summit aniversează 20 de ani de comerț online în România, un domeniu care a evoluat de la timiditatea începuturilor la o industrie complexă, abordând noi provocări legate de logistică, metode de plată și digitalizare.

„În 2005, cumpărăturile online erau mai mult făcute din curiozitate. Ca experiment, erau foarte puțini români care făceau cumpărături online. Acum, în 2025, a devenit o rutină zilnică și există un segment important din populație care face asta natural, în fiecare zi. Acest segment reprezintă 73% din populația României, cumpără cel puțin o dată pe an, deci un procent foarte mare care a crescut de la un an la altul în ultimii 20 de ani”, spune Andrei Cânda, managing partner iSense.

Evoluția nu a însemnat doar creșterea numărului de cumpărători, ci și schimbarea comportamentului acestora.

„La început se făceau cumpărăturile de pe desktop, dar evoluând de la un an la altul, s-a mutat foarte mult pe mobil, iar acum 95% din cumpărători declară că fac cumpărături în special de pe telefonul mobil, iar desktop-ul sau laptopul a rămas mai degrabă doar un device pentru tranzacții mai complexe.”

Citește și
gpec
GPeC SUMMIT 14 Octombrie – ziua în care domeniile E-Commerce și Digital Marketing sărbătoresc două decenii împreună cu GPeC

Distanța parcursă este susținută și de dezvoltarea logisticii.

„Sisteme logistice puse mult mai bine la punct, livrarea în toată țara rapidă...acuma 10 ani era imposibil acest business să putem să la noi este critic timpul de livrare, să nu se strică planta în colet,” adaugă un alt reprezentant al industriei.

Deși plățile digitale avansează, cash-ul încă domină: „plata digitală este până în 40% în cele mai fericite cazuri, restul este cash.”

Totuși, încrederea consumatorilor a crescut considerabil: „cea mai mare impact pozitiv este creșterea clientului în credea clientului în magazinele online...protecția Consumatorului care este mult mai bine pusă la punct acuma decât a fost poate acuma 15 ani.”

Viitorul comerțului electronic rămâne promițător, dar și plin de provocări. „Nu văd lucruri foarte bune pe 2026. Va fi o luptă de supraviețuire și trebuie să fim mult mai atenți, să ne uităm și să facem efortul pe zona de inovație, să încercăm să optimizăm lucrurile pe care le avem și să rezistăm la ceea ce ne așteaptă.

Astfel, istoria comerțului digital românesc este scrisă de inovație, adaptare și reziliență, într-un ecosistem care „are un spațiu de creștere imens”, după cum subliniază specialiștii invitați la Gpec Summit.

Românii vânează tot mai atent ofertele: „Prețul contează, dar nu cu orice sacrificiu”

Sursa: Pro TV

Etichete: eplan, marketing,

Dată publicare: 21-10-2025 12:58

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Primii speakeri internaționali confirmați la GPeC SUMMIT 14 Octombrie – ediția aniversară de 20 de ani
ePlan
Primii speakeri internaționali confirmați la GPeC SUMMIT 14 Octombrie – ediția aniversară de 20 de ani

PARTENERIAT. Pe 14 octombrie are loc GPeC SUMMIT - Evenimentul Anului în E-Commerce și Digital Marketing care se va desfășura la TNB și este considerat cel mai important eveniment de profil din Europa Centrală și de Est, ajuns la al 20-lea an de tradiție.  

GPeC SUMMIT 14 Octombrie – ziua în care domeniile E-Commerce și Digital Marketing sărbătoresc două decenii împreună cu GPeC
ePlan
GPeC SUMMIT 14 Octombrie – ziua în care domeniile E-Commerce și Digital Marketing sărbătoresc două decenii împreună cu GPeC

PARTENERIAT - Pe 14 Octombrie are loc GPeC SUMMIT – cel mai important eveniment de E-Commerce și Digital Marketing din Europa Centrală și de Est, ajuns la ediția aniversară de 20 de ani.

Școala de Vară GPeC: cursuri intensive de E-Commerce și Digital Marketing, team-building și networking la aer curat de munte
ePlan
Școala de Vară GPeC: cursuri intensive de E-Commerce și Digital Marketing, team-building și networking la aer curat de munte

Școala de Vară GPeC, la a 15-a ediție, oferă între 27-31 august 2025 cursuri intensive de E-Commerce și Marketing Digital, plus networking și team-building la munte, în Moeciu de Sus. Înscrierile sunt deschise online.

Recomandări
Vladimir Ciorbă și ceilalți administratori Nordis, urmăriți penal pentru înșelăciune. Prejudiciul a ajuns la 75 milioane euro
Stiri actuale
Vladimir Ciorbă și ceilalți administratori Nordis, urmăriți penal pentru înșelăciune. Prejudiciul a ajuns la 75 milioane euro

Soțul Laurei Vicol, Vladimir Ciorbă, și ceilalți administratori ai grupului de firme Nordis sunt urmăriți penal. Prejudiciul în dosar a urcat la 75 de milioane de euro.

CCR spune că a respins legea pensiilor magistraților din cauza lipsei avizului CSM. Bolojan a așteptat 10 zile acest aviz
Stiri actuale
CCR spune că a respins legea pensiilor magistraților din cauza lipsei avizului CSM. Bolojan a așteptat 10 zile acest aviz

La 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională.

Sindicatele propun majorarea salariului minim la 4.350 lei în 2026. Bolojan: „În principiu, nu va crește”
Stiri Economice
Sindicatele propun majorarea salariului minim la 4.350 lei în 2026. Bolojan: „În principiu, nu va crește”

Cele mai multe federații sindicale au propus pentru 2026 o majorare a salariului minim la 4.350 lei, cu 300 lei mai mult decât nivelul actual de 4.050 lei, arata profit.ro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Octombrie 2025

45:51

Alt Text!
La Măruță
20 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Octombrie 2025

01:43:53

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28