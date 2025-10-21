20 de ani de comerț online în România. Evoluție rapidă, provocări noi și consumatori tot mai exigenți

Comerțul online din România a parcurs un drum spectaculos în ultimele două decenii, de la achiziții făcute „din curiozitate” la o piață aflată într-o continuă transformare, susținută de inovații în logistică, plăți digitale și strategii de fidelizare.

Gpec Summit aniversează 20 de ani de comerț online în România, un domeniu care a evoluat de la timiditatea începuturilor la o industrie complexă, abordând noi provocări legate de logistică, metode de plată și digitalizare.

„În 2005, cumpărăturile online erau mai mult făcute din curiozitate. Ca experiment, erau foarte puțini români care făceau cumpărături online. Acum, în 2025, a devenit o rutină zilnică și există un segment important din populație care face asta natural, în fiecare zi. Acest segment reprezintă 73% din populația României, cumpără cel puțin o dată pe an, deci un procent foarte mare care a crescut de la un an la altul în ultimii 20 de ani”, spune Andrei Cânda, managing partner iSense.

Evoluția nu a însemnat doar creșterea numărului de cumpărători, ci și schimbarea comportamentului acestora.

„La început se făceau cumpărăturile de pe desktop, dar evoluând de la un an la altul, s-a mutat foarte mult pe mobil, iar acum 95% din cumpărători declară că fac cumpărături în special de pe telefonul mobil, iar desktop-ul sau laptopul a rămas mai degrabă doar un device pentru tranzacții mai complexe.”

Distanța parcursă este susținută și de dezvoltarea logisticii.

„Sisteme logistice puse mult mai bine la punct, livrarea în toată țara rapidă...acuma 10 ani era imposibil acest business să putem să la noi este critic timpul de livrare, să nu se strică planta în colet,” adaugă un alt reprezentant al industriei.

Deși plățile digitale avansează, cash-ul încă domină: „plata digitală este până în 40% în cele mai fericite cazuri, restul este cash.”

Totuși, încrederea consumatorilor a crescut considerabil: „cea mai mare impact pozitiv este creșterea clientului în credea clientului în magazinele online...protecția Consumatorului care este mult mai bine pusă la punct acuma decât a fost poate acuma 15 ani.”

Viitorul comerțului electronic rămâne promițător, dar și plin de provocări. „Nu văd lucruri foarte bune pe 2026. Va fi o luptă de supraviețuire și trebuie să fim mult mai atenți, să ne uităm și să facem efortul pe zona de inovație, să încercăm să optimizăm lucrurile pe care le avem și să rezistăm la ceea ce ne așteaptă.”

Astfel, istoria comerțului digital românesc este scrisă de inovație, adaptare și reziliență, într-un ecosistem care „are un spațiu de creștere imens”, după cum subliniază specialiștii invitați la Gpec Summit.

