ANAF: Persoanele fizice care fac comerț online, dar nu sunt înregistrate fiscal, vor fi controlate în următoarea perioadă

Autoritățile antifraudă au depistat peste 20 de mii de vânzători care au încasat aproape două miliarde de lei şi nu au depus nicio declarație fiscală. Fiscul a dat de urma acestor oameni cu ajutorul firmelor de curierat care sunt obligate de la începutul anului să raporteze toate coletele cu plata în numerar la livrare.

De la începutul anului, în baza formularului 395 firmele de curierat sunt obligate să raporteze fiscului mai multe informații despre pachetele plătite la livrare.

Astfel fiscul află numele și prenumele expeditorului, valoarea produsului și cel mai important, codul de identificare fiscală. Practic, dovada faptului că persoana în cauză, vânzătorul, are o firmă și își declară veniturile.

În baza datelor culese, inspectorii ANAF au descoperit, în primele luni ale anului, peste 17 milioane de transporturi cu plata ramburs, în valoare de peste 15 miliarde de lei. În cele mai multe dintre cazuri, cei care au încasat bani, din diverse vânzări online, nu și-au declarat niciodată veniturile, spun autoritățile.

Teodor Alexandru Georgescu , director general Direcția Antifraudă, ANAF: ”Identificarea doar de la un singur curier a 22 de mii de persoane fizice care au încasat bani ramburs în cont colector de aproximativ 1,8 miliarde de lei și nu au depus nicio declarație fiscală pentru acei bani. Sunt totuşi 22 de mii de persoane”.

Este vorba de persoane fizice care vând diferite produse pe platformele de anunțuri, inclusiv pe rețelele de socializare, dar nu sunt înregistrate fiscal și nu plătesc taxe. Vânzătorii încasează apoi banii prin intemerdiul curierilor care transportă respectivele produse și acceptă plata ramburs.

Cei mai mulți mai mulți bani au ajuns la o persoană care vindea cosmetice. Peste 44 de milioane de lei a încasat din vânzările de pe internet. În baza datelor, inspectorii antifraudă vor controla toate persoanele fizice care au venituri mai mari de 500 de mii de lei.

Teodor Alexandru Georgescu: ”Sumele sunt substanțiale – nu au fost luate toate persoanele care au obținut, să nu existe posibilitatea unei persoane care a vândut pe OLX o bicicletă a copilului – ne-am înredreptat către persoanele care fac activitate substabțială, și persoanele peste o anumită sumă 500 de mii de lei va fi inițiată verificare documentară , un control care se efectuează de la sediu ANAF, urmând ca la final să se depună decizie de impunere”.

Adrian Bența, consultant fiscal: ”Suspectul cu ghilimele de rigoare, suspectul de serviciu sunt persoanele fizice care nu sunt înmatriculate nici la registrul comerțului ca să fie – fac o activitate independentă ca PFA și nici nu depun declarații de venituri la Fisc. Banii prin transfer sunt mai ușor de verificat și mai puțin suspicioși că nu s-ar fi plătit taxele pe ei, dar încasările în numerar sunt cele care, teoretic, nu lasă urme”.

În mod normal, toate aceste persoane, spun specialiștii fiscali, trebuie să depună declarația unică privind impozitul pe venit până pe 25 mai. În paralel, și firmele de curierat recunosc că au încheiat anumite colaborări cu furnizorii care ridicau suspiciuni.

Cornel Morcov, manageri companie de curierat: ”Am luat decizia de a resemna absolut toate contractele cu persoanele fizice într-o verificare mult mai amănunțită , au fost sistuații în care expedietorii își declarau o identitate falsă. Noi când am schimbat această procedură de trimitere, automat clienții care nu își declarau identitatea au renunțat în a mai expedia motiv pentru care am fost afectaţi din punct de vedere comercial pentru că am pierdut multe expedieri, de ordinal miilor pe zi”.

România strânge cei mai puțini bani din taxe şi impozite din Europa, conform Comisiei Europene. Mai bine de jumătate dintre coletele pe care curierii le livrează zilnic sunt cu plata ramburs. Cu pași greoi și Poșta Română lucrează să își digitalizeze serviciile de plată. Aproximativ 9 mii de dispozitive electronice portabile au ajuns postași. Pentru moment, cu ajutorul lor, angajaţii pot încasa facturile de la beneficiarii cardului de energie.

