Românii cumpără mai puțin pe fondul prețurilor ridicate. Consumul scade pentru a doua lună consecutiv

Stiri Economice
06-11-2025 | 19:32
×
Codul embed a fost copiat

În fața prețurilor care nu își temperează creșterea, oamenii sunt mai rezervați la cumpărături.

autor
Florentina Bălășoiu

Pentru a doua lună la rând, consumul a scăzut în septembrie, față de aceeași perioadă a anului trecut, atât în magazinele fizice, cât și online, potrivit datelor de la Statistică.

Economiștii cred că românii au preferat să economisească bani pentru perioada marilor reduceri, însă nici în aceste zile valoarea comenzilor nu crește la nivelul așteptat de comercianți.

Așa cum arată datele de la Statistică, și în septembrie, la fel ca în luna august, românii au fost mai atenți cu lista de cumpărături, iar vânzările din comerț, atât din magazinele fizice, cât și cele online, au intrat din nou pe minus. Comerțul cu amănuntul a scăzut cu aproape două procente față de aceeași lună a anului trecut și cu 0,5% comparativ cu luna august din acest an.

În luna septembrie, când școlile au început și oamenii s-au întors din concedii la muncă, magazinele nu au fost foarte aglomerate. Vânzările de alimente au scăzut cu 5% față de aceeași lună a anului trecut, iar produsele nealimentare au înregistrat o scădere de aproape 1%. Singurul sector cu o ușoară creștere a fost comerțul cu carburanți, care a avansat cu 0,7%.

Citește și
mezeluri
Consum record de mezeluri în România. Cârnații și salamul domină meniul. Medicii trag un semnal de alarmă

E de înțeles, de vreme ce inflația – cu alte cuvinte creșterea generală a prețurilor – a rămas ridicată în septembrie, la aproape 10%. Alimentele s-au scumpit, în medie, cu aproape 8 procente, produsele nealimentare cu 11%, iar o creștere de 10% au avut-o serviciile.

Vânzări ceva mai mari sunt așteptate în perioada Black Friday, când magazinele oferă reduceri și promoții. Totuși, mulți cumpărători și-au pierdut interesul pentru bunurile de valoare mai mare, cum sunt electronicele și electrocasnicele, iar coșurile de cumpărături au o valoare mai mică. Piața pare acum dominată de giganți care vând produse ieftine și atrag clienți cu prețuri mici și reclame agresive. Totuși, vânzările de pe aceste platforme nu sunt luate în calculul specialiștilor INS.

Christian Năsulea, profesor de economie mondială: „S-a schimbat dinamica în ceea ce privește comerțul internațional ca urmare a tarifelor, a taxelor vamale, ca urmare a măsurilor luate de UE împotriva Chinei, ca să limiteze – există eforturi foarte mari ale companiilor de a-și localiza niște centre de distribuție în interiorul UE, astfel încât să deservească piața europeană și este de înțeles să vedem.”

Magazinele online estimează o creștere între 5 și 10 procente a vânzărilor în perioada reducerilor. Pentru a-i atrage pe oameni, unii comercianți și-au extins produsele de finanțare și oferă opțiuni de plată în rate. Inclusiv băncile au lansat oferte speciale pentru credite, carduri și conturi curente.

Cristian Pelivan, director executiv Asociația Română a Magazinelor Online: „Multe magazine online oferă acele servicii care oferă plata în rate fără dobândă, chiar 12 rate fără dobândă, și asta fără să fie necesar un card de credit – pur și simplu rate oferite de comerciant – și această opțiune este căutată, pentru că sunt mulți care își doresc să pună această presiune pe un număr mai mare de rate”.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în mediul online, cele mai mari vânzări sunt la îmbrăcăminte, produse cosmetice și livrări de la restaurante.

Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor

Sursa: Pro TV

Etichete: preturi, scumpiri, cumparaturi, consum,

Dată publicare: 06-11-2025 19:26

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
Citește și...
Creditarea devine tot mai dificilă: băncile anticipează restricții suplimentare la împrumuturile pentru populație și companii
Stiri Economice
Creditarea devine tot mai dificilă: băncile anticipează restricții suplimentare la împrumuturile pentru populație și companii

Băncile anticipează, pentru trimestrul III din acest an, o continuare a înăspririi standardelor de creditare pentru creditele de consum şi o cvasistagnare a celor pentru achiziţia de terenuri şi locuinţe, cât şi a celor destinate companiilor. 

Consum record de mezeluri în România. Cârnații și salamul domină meniul. Medicii trag un semnal de alarmă
Stiri Sociale
Consum record de mezeluri în România. Cârnații și salamul domină meniul. Medicii trag un semnal de alarmă

Românii mănâncă tot mai multe mezeluri – 1,2 kilograme lunar, potrivit ultimelor date oficiale.

Singapore a înăsprit legile privind ţigaretele electronice. Oamenii pot primi închisoare până la 20 ani sau pedeapsă capitală
Stiri externe
Singapore a înăsprit legile privind ţigaretele electronice. Oamenii pot primi închisoare până la 20 ani sau pedeapsă capitală

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care călătoresc sau tranzitează Singapore că autoritățile au înăsprit legislația privind țigaretele electronice, incriminând anumite fapte legate de deținere, consum și trafic.

 

Recomandări
Stenograme explozive la DNA Iași: Trezorierul PNL Mihail Barbu, acuzat că a intermediat pe bani o întâlnire cu Bolojan
Stiri actuale
Stenograme explozive la DNA Iași: Trezorierul PNL Mihail Barbu, acuzat că a intermediat pe bani o întâlnire cu Bolojan

Trezorierul PNL, Mihail Barbu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile după ce procurorii DNA Iași l-au acuzat că l-a ajutat pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos să intre în biroul premierului Bolojan.

Mesajul gigantului Carrefour privind posibila sa plecare din România: „Am desfășurat o analiză a portofoliului”
Stiri actuale
Mesajul gigantului Carrefour privind posibila sa plecare din România: „Am desfășurat o analiză a portofoliului”

Gigantul Carrefour a oferit mai multe informații privind posibila sa  plecare din România și anunță că va continua să investească în țara noastră și să își extindă rețeaua de magazine.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt

Accident înfiorător în București. Un cablu de la rețeaua electrică a tramvaielor la care lucra o echipă de intervenții a STB a fost agățat de un camion și a lovit o femeie de 69 de ani care mergea pe marginea străzii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 06 Noiembrie 2025

47:29

Alt Text!
La Măruță
06 Noiembrie 2025

01:30:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Noiembrie 2025

01:43:10

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28