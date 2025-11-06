Românii cumpără mai puțin pe fondul prețurilor ridicate. Consumul scade pentru a doua lună consecutiv

În fața prețurilor care nu își temperează creșterea, oamenii sunt mai rezervați la cumpărături.

Pentru a doua lună la rând, consumul a scăzut în septembrie, față de aceeași perioadă a anului trecut, atât în magazinele fizice, cât și online, potrivit datelor de la Statistică.

Economiștii cred că românii au preferat să economisească bani pentru perioada marilor reduceri, însă nici în aceste zile valoarea comenzilor nu crește la nivelul așteptat de comercianți.

Așa cum arată datele de la Statistică, și în septembrie, la fel ca în luna august, românii au fost mai atenți cu lista de cumpărături, iar vânzările din comerț, atât din magazinele fizice, cât și cele online, au intrat din nou pe minus. Comerțul cu amănuntul a scăzut cu aproape două procente față de aceeași lună a anului trecut și cu 0,5% comparativ cu luna august din acest an.

În luna septembrie, când școlile au început și oamenii s-au întors din concedii la muncă, magazinele nu au fost foarte aglomerate. Vânzările de alimente au scăzut cu 5% față de aceeași lună a anului trecut, iar produsele nealimentare au înregistrat o scădere de aproape 1%. Singurul sector cu o ușoară creștere a fost comerțul cu carburanți, care a avansat cu 0,7%.

E de înțeles, de vreme ce inflația – cu alte cuvinte creșterea generală a prețurilor – a rămas ridicată în septembrie, la aproape 10%. Alimentele s-au scumpit, în medie, cu aproape 8 procente, produsele nealimentare cu 11%, iar o creștere de 10% au avut-o serviciile.

Vânzări ceva mai mari sunt așteptate în perioada Black Friday, când magazinele oferă reduceri și promoții. Totuși, mulți cumpărători și-au pierdut interesul pentru bunurile de valoare mai mare, cum sunt electronicele și electrocasnicele, iar coșurile de cumpărături au o valoare mai mică. Piața pare acum dominată de giganți care vând produse ieftine și atrag clienți cu prețuri mici și reclame agresive. Totuși, vânzările de pe aceste platforme nu sunt luate în calculul specialiștilor INS.

Christian Năsulea, profesor de economie mondială: „S-a schimbat dinamica în ceea ce privește comerțul internațional ca urmare a tarifelor, a taxelor vamale, ca urmare a măsurilor luate de UE împotriva Chinei, ca să limiteze – există eforturi foarte mari ale companiilor de a-și localiza niște centre de distribuție în interiorul UE, astfel încât să deservească piața europeană și este de înțeles să vedem.”

Magazinele online estimează o creștere între 5 și 10 procente a vânzărilor în perioada reducerilor. Pentru a-i atrage pe oameni, unii comercianți și-au extins produsele de finanțare și oferă opțiuni de plată în rate. Inclusiv băncile au lansat oferte speciale pentru credite, carduri și conturi curente.

Cristian Pelivan, director executiv Asociația Română a Magazinelor Online: „Multe magazine online oferă acele servicii care oferă plata în rate fără dobândă, chiar 12 rate fără dobândă, și asta fără să fie necesar un card de credit – pur și simplu rate oferite de comerciant – și această opțiune este căutată, pentru că sunt mulți care își doresc să pună această presiune pe un număr mai mare de rate”.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în mediul online, cele mai mari vânzări sunt la îmbrăcăminte, produse cosmetice și livrări de la restaurante.

