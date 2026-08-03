Nuclearelectrica SA a anunțat luni că va achiziționa energie electrică din Ucraina prin intermediul Energocom, furnizorul de energie din Republica Moldova, cu care are încheiat un parteneriat strategic de lungă durată, potrivit News.ro.

Energia va fi utilizată pentru acoperirea deficitului de energie cauzat de oprirea Unităţii 1 CNE Cernavodă, astfel încât impactul acestei măsuri asupra pieţei româneşti de energie să fie diminuat.

Compania nucleară de stat din România nu precizează prețurile la care vor fi făcute achizițiile, acestea fiind confidențiale, conform clauzelor comerciale standard pentru astfel de contracte, valabile oriunde în lume.

Potrivit comunicărilor oficiale, achiziția se face în condiții de piață, ceea ce înseamnă că prețul va fi cel stabilit oficial în cotația bursieră spot regională din momentul livrării, respectiv orele de vârf, între orele 19.00 și 22.00.

Este de la sine înțeles că, în perioadă de caniculă și deficit, așa cum este situația acum în România și întreaga Europă, un astfel de preț va fi extrem de mare, din cauza cererii foarte mari de pe piață.

Peste 1.000 euro/MW, cel mai mare preț plătit vreodată de România pentru energie pe piața spot

România a fost și în trecut de mai multe ori cea mai scumpă piață spot din Uniunea Europeană. În septembrie 2024, țara noastră a stabilit un record absolut, cu un preț plătit de peste 1.000 euro/MW. În multe alte dăți, România a plătit frecvent 328 de euro/MW.

Prețurile medii pe piața spot diferă enorm între vestul și estul Europei. Chiar și pe caniculă și secetă extreme, țările din vest plătesc în medie 60-120 euro/MW, datorită infrastructurii net superioare de stocare. În estul Europei, prețurile medii în zile caniculare sunt de peste 150 euro/MW, cu România și Ungaria plătind frecvent 224 euro/MW; în unele ore de vârf, prețurile medii explodează și până la 600-800 euro/MW.

Nuclearelectrica şi Energocom au semnat în 2023 un Memorandum de Înţelegere pentru asigurarea rezilienţei energetice şi sprijinului reciproc între România şi Republica Moldova. După ce România şi Nuclearelectrica au contribuit la asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova, acum situaţia s-a schimbat radical.

„Nuclearelectrica achiziţionează energie din Ucraina, achiziţie realizată cu sprijinul Energocom, furnizorul de energie din Republica Moldova. Energia importată va fi utilizată pentru acoperirea deficitului de energie cauzat de oprirea Unităţii 1 CNE Cernavodă şi, implicit, pentru scăderea impactului acestei lipse asupra pieţei româneşti de energie”, se arată într-un comunicat al societăţii.

Nuclearelectrica şi Energocom au un parteneriat de lungă durată, concretizat şi într-un Memorandum de Înţelegere semnat în 2023, pentru asigurarea rezilienţei energetice şi sprijinului reciproc între cele două companii, implicit între România şi Republica Moldova.

România a declarat stare de alertă energetică și importă energie de la o centrala nucleară din Ucraina

„Cooperarea actuală reflectă caracterul reciproc şi durabil al acestui parteneriat, aşa cum România şi Nuclearelectrica au contribuit la asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova, sprijinul acordat în prezent de Energocom demonstrează importantă relaţiilor bilaterale construite pe solidaritate”, se menţionează în document.

Reprezentanţii Nuclearelectrica precizează că situaţia actuală dificilă în România şi la nivel regional, cauzată de nivelul extrem de seceta al fluviului Dunărea, necesită parteneriate de lungă durata şi relaţii comerciale solide care să permită sprijinul reciproc şi menţinerea stabilităţii Sistemului Energetic Naţional.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că Guvernul a declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică din cauza secetei şi a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea.

Guvernul a luat mai multe măsuri pentru menţinerea în funcţiune a Unităţii 2 a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă şi pentru creşterea producţiei şi a importului de energie electrică, în condiţiile în care debitul Dunării este la cote istoric reduse.