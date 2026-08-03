„Trebuie să înţelegem că penele de curent nu au legătură cu cantitatea de electricitate care este disponibilă. Pe problemele pe care le avem în regiune şi situaţia din Ungaria, care este extrem de serioasă - aproape jumătate din capacitatea lor este închisă, şi tot ceea ce experimentăm în regiune, efectele pot fi în două direcţii: preţuri mari, cantităţile disponibile fiind din ce în ce mai puţine, şi, doi, situaţia în care am fi nevoiţi să deconectăm consumatorii industriali. Nu se va ajunge la populaţie”, a transmis Buşoi, potrivit Agerpres.

„Nu există niciun scenariu în ideea că populaţia va avea de suferit că nu va avea curent din această situaţie. Cel puţin, cât să alimentăm populaţia, există producţie internă stabilă. Centralele pe cărbune, centralele pe gaz, în timpul zilei şi spre după-amiază, cele fotovoltaice, le avem şi pe cele eoliene, care, sigur, s-au redus mult din cauza caniculei. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt clare. Penele de curent ţin de anumite probleme în reţeaua de distribuţie, care, în cazul unor supraîncărcări, dar mai ales în situaţia unor incendii de vegetaţie, afectează echipamentele, unele dintre ele destul de vechi. Nu s-au putut face actualizări, tehnologizări pe toată reţeaua de distribuţie”, a adăugat el.

Apel la reducerea consumului de energie

Oficialul a adăugat că este nevoie de un comportament de eficientizare a consumului de energie atât pe zona industrială, cât şi din partea populaţiei.

„Din dialogul pe care îl am cu specialiştii de la Dispeceratul Energetic, dar şi cu cei de la reţeaua de distribuţie, e important să facem un apel către populaţie să lase echipele de intervenţie, atunci când apar probleme cu vegetaţia, cu anumite echipamente care sunt afectate, să poată să lucreze. Sunt situaţii în care, pur şi simplu, oamenii refuză să-i lase să verifice. Evident că nu pot intra pe anumite proprietăţi fără acordul proprietarilor. Nu luăm în calcul restricţii (...) Sper ca toate aceste apeluri şi toate aceste informaţii să genereze un comportament de eficientizare a consumului şi la populaţie. Dar nu restricţii, nu întreruperi, nu pericole, nu raţionalizări, aşa cum, din păcate, circulă pe reţelele de socializare tot felul de teorii ale conspiraţiei, care, sigur, o parte nu sunt chiar întâmplătoare, pentru că suntem şi într-un război hibrid la graniţele României”, a subliniat secretarul de stat.

Stare de alertă în luna august

Autorităţile au declarat stare de alertă la nivel naţional în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică, din cauza secetei şi a debitelor scăzute pe râuri şi pe fluviul Dunărea.