Preţurile la energie au crescut brusc, pe măsură ce Europa a înregistrat temperaturi record, stimulând cererea de aer condiţionat şi limitând în acelaşi timp oferta. Acest episod a scos în evidenţă modul în care căldura extremă, legată de schimbările climatice, poate perturba pieţele de energie electrică în mai multe moduri, un fenomen care poate fi constatat în întreaga lume.

Noi episoade de caniculă, prognozate în Europa

Prognozele arată un risc ridicat de noi valuri de căldură în Marea Britanie, Spania, Germania şi Franţa în această lună. Următorul episod de caniculă, deşi nu se va ridica la valorile extreme din iunie, ar putea aduce un val de căldură în Marea Britanie încă din acest weekend, a avertizat agenţia britanică de meteorologie, Met Office.

Matthew Dros, meteorolog la Vaisala, estimează că în mare parte a Europei temperaturile vor fi cu 2°C până la 8°C peste valorile normale. Până la jumătatea lunii, Franţa ar putea deveni, din nou, epicentrul caniculei, deoarece presiunea ridicată, mările neobişnuit de calde şi solurile uscate de valurile de căldură anterioare se influenţează reciproc, a spus Matthew Dros.

În Germania, contractele futures la energie cu livrare în luna următoare au crescut joi cu 2,2%, până la 103,58 euro pentru un megawatt-oră la bursa Epex. Este vorba de o valoare puţin sub vârful din iunie şi aproape de cel mai ridicat nivel de la începutul anului.

Valul de căldură din luna iunie a redus oferta de energie electrică prin reducerea producţiei de energie eoliană şi limitarea producţiei centralelor nucleare din Franţa şi Elveţia din cauza încălzirii apei de răcire. De asemenea, a crescut cererea de energie electrică pentru funcţionarea aparatelor de aer condiţionat.

Luna trecută, preţurile medii la electricitate cu livrare în ziua următoare în Germania şi Marea Britanie au urcat până la 109,50 euro, respectiv 115,76 euro pe megawatt-oră. Acesta este cel mai ridicat nivel înregistrat după luna iunie 2022, potrivit datelor Epex Spot SE. În Franţa, preţurile au atins cel mai ridicat nivel de după 2023.

Avertismentul analiștilor

Noul val de căldură ar putea pune o presiune similară asupra sistemului energetic, cu o producţie eoliană slabă şi constrângeri asupra centrelor nucleare din Franţa, a declarat Nathalie Gerl, analist la London Stock Exchange Group.

De asemenea, pieţele urmăresc o repetare a creşterilor bruşte de preţuri înregistrate în timpul valului de căldură din iunie. În acea perioadă, preţurile pentru anumite intervale orare au ajuns până la 665,82 euro pe megawatt-oră în Germania şi 313,36 euro în Franţa, potrivit Epex Spot SE.

Nathalie Gerl a precizat că, deşi pe partea de aprovizionare, imaginea generală nu a fost una excepţional de dificilă, totuşi producătorii de energie au transmis în mod repetat oferte de seară cu mult peste costurile marginale estimate. Motivul pentru acest fenomen este acela că producătorii au trebuit să ţină cont şi de riscul ca unităţile de generare să nu pornească la timp sau să-şi piardă eficienţa în condiţii de căldură extremă, ceea ce creşte riscul ca producătorii să fie nevoiţi să cumpere energie de pe piaţă în scurt timp.

Ofertele de seară ridicate înregistrate în timpul ultimului val de căldură ar putea reapărea în condiţii similare, a spus Nathalie Gerl.