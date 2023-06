România, șansă istorică: are acces la bani europeni mai mulți ca niciodată pentru construirea de drumuri

Țara noastră tocmai a primit o finanțare de șase sute de milioane de euro pentru transporturi.

Patru sute de milioane de euro sunt pentru finalizarea liniei ferate care leagă Bucureștiul de Giurgiu, o rută care așteaptă redeschiderea de 18 ani, de când apele au distrus vechiul pod de la Grădiștea.

Banii vin direct de la Comisia Europeană prin mecanismul de interconectare a Europei, aprobat la Bruxelles de către Parlamentul European. Aceste instituții se asigură că avem drumuri pe care să circulăm rapid, în interiorul Uniunii Europene. E vorba de investiții strategice. Nu se ia în calcul doar mobilitatea civililor, ci și cea militară. În cadrul acestui mecanism, România a câștigat șapte proiecte de transport de șase sute de milioane de euro.

Cei mai mulți bani sunt pentru calea ferată Bucuresti-Giurgiu, ce leagă Bucureștiul de sudul Europei. Linia stă închisă de 18 ani, de când vechiul pod de la Grădiștea, peste râul Argeș, s-a prăbușit din cauza inundațiilor. 19 miniștri au trecut pe la Transporturi, până când s-a pornit reconstrucția, în 2020.

Prima etapă este gata în proporție de 70%. Podul trebuie să fie dat în folosință în decembrie, moment în care se va putea circula pe întregul traseu București-Giurgiu.

Acum, România a mai primit încă patru sute de milioane de euro, sa termine lucrările de modernizare și electrificare. La final, trenurile ar trebui să „alerge” între București și Giurgiu cu 160 de kilometri pe oră.

Claudiu Staicu, specialist în Ministerul Transporturilor: „Pentru începerea lucrărilor pe întreaga secțiune avem în vedere anul viitor odată cu finalizarea procedurilor de licitație”.

Pentru ce mai primește bani România

România mai primește bani europeni pentru modernizarea căii ferate ce leagă portul Constanța de cel din Agigea Sud, o infrastructură critică lasată de izbeliște în ultimii 30 de ani, până când autoritățile au fost scuturate de războiul de la graniță. Prin port și pe Dunăre, trec 60% din exporturile cu grâne din Ucraina.

De la Bruxelles, Adina Vălean, comisarul european pentru Transporturi, le transmite autorităților să se țină de proiectele pe care le-au stabilit.

Adina Valean, comisar european pentru Transporturi: „Proiectele au termene, au finanțări, trebuie să ne ținem de ele, să nu mai schimbam nimic. Cel mai bun proiect este cel pe care îl avem. Cred că am pierdut mult pe ideea că am tot schimbat prioritățile, am început ceva, am abandonat”.

Alte 80 de milioane de euro se vor investi în vămile cu Ucraina și Moldova, unde vor fi modernizate căile de acces și vor fi cumpărate echipamente noi. Sunt vizate punctele de trecere a graniței cu Moldova de la la Ungheni, Giurgiulești și Albița Leușeni.

Cu Ucraina, cel mai important punct este la Siret, unde cozile de camioane se întind pe kilometri. Cu noile lucrări, șoferii care vor ieși din Ucraina vor economisi două ore și jumătate, iar cei care ies din România, o oră. Iar la Vicșani-Vadul Siret, 30 de kilometri de cale ferată vor fi modernizați și electrificați, pe partea Romaniei. Cele șapte proiecte ale României au fost selectate de Comisia Europeană dintr-un total de 352.

