Taxe mici, venituri slabe: România și Irlanda, la coada Europei în privința ponderii contribuțiilor fiscale în PIB

Stiri Economice
31-10-2025 | 12:42
oameni pe strada, gara de nord
Shutterstock

Ponderea taxelor şi contribuţiilor sociale în PIB, la nivelul Uniunii Europene, se situa la 40,4% în anul 2024, în creştere de la 39,9% în 2023, însă Irlanda şi România sunt ţările-membre cu cea mai mică pondere, de 22,4% și 28,8%, conform Eurostat. 

autor
Vlad Dobrea

Conform acestor cifre, ponderea taxelor şi contribuţiilor sociale în PIB variază semnificativ în rândul statelor-membre, în condiţiile în care cea mai mare pondere se înregistrează în Danemarca (45,8%), Franţa (45,3%) şi Belgia (45,1%). În schimb, cea mai mică pondere a acestora se înregistra, în anul 2024, în Irlanda (22,4%), România (28,8%) şi Malta (29,3%).

În 2024, comparativ cu 2023, ponderea taxelor şi contribuţiilor sociale în PIB a crescut în 22 state-membre UE, inclusiv în România. Cea mai mare creştere a fost înregistrată în Malta (de la 26,7%, până la 29,3%), Letonia (de la 33% la 35,5%) şi Slovenia (de la 36,8% la 38,8%).

În cazul României, datele Eurostat arată că ponderea taxelor şi contribuţiilor sociale în PIB a crescut de la 27,5%, în 2023, până la 28,8%, în 2024.

În cifre absolute, în 2024 comparativ cu 2023, veniturile din taxe au crescut în toate ţările UE, cu excepţia Finlandei. În rândul statelor-membre, cele mai mari creşteri ale veniturilor din taxe şi contribuţii sociale au fost înregistrate în Malta (creştere de 21%) şi în România (creştere cu 16%).

Citește și
Mina de cupru
Metalul care a atins cotații record. Nu e nici aurul, nici argintul. SUA au făcut stocuri importante

Când vine vorba despre structura veniturilor din taxe, datele Eurostat arată că România a strâns, anul trecut, din taxele pe venituri doar echivalentul a 6% din PIB, cel mai mic nivel din UE. De asemenea, România, alături de Estonia, Slovacia şi Suedia sunt ţările-membre UE unde taxele pe capital sunt non-existente. 

Sursa: Agerpres

Etichete: romania, contributii, taxe, impozite,

Dată publicare: 31-10-2025 12:42

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Metalul care a atins cotații record. Nu e nici aurul, nici argintul. SUA au făcut stocuri importante
Stiri Economice
Metalul care a atins cotații record. Nu e nici aurul, nici argintul. SUA au făcut stocuri importante

Cuprul a atins un record de 11.200 dolari pe tonă, pe fondul intensificării tensiunilor la nivelul aprovizionării globale.

Cine sunt românii cu pensii speciale și cât primesc. Până la 25.000 lei pentru magistrați, majoritar din bugetul de stat
Stiri Economice
Cine sunt românii cu pensii speciale și cât primesc. Până la 25.000 lei pentru magistrați, majoritar din bugetul de stat

Legea stabilește șase categorii de pensii de serviciu. Aceste pensii speciale sunt acoperite din contribuțiile foștilor angajați și completate cu până două treimi, în unele cazuri, cu bani de la bugetul de stat.

Guvernul Bolojan accelerează investițiile militare. Trebuie să stabilească pe ce cheltuie cele 17 miliarde de euro de la UE
Stiri Economice
Guvernul Bolojan accelerează investițiile militare. Trebuie să stabilească pe ce cheltuie cele 17 miliarde de euro de la UE

Guvernul vrea să accelereze investițiile în industria de apărare, cu bani de la buget și de la Bruxelles.

Recomandări
Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport
Stiri actuale
Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport

Peste jumătate dintre oraşele mici ale României şi 15% dintre comune nu aveau, în anul 2023, numărul de locuitori prevăzut în lege care să permită clasificarea acestor unităţi administrativ-teritoriale (UAT), arată un raport al Curţii de Conturi. 

Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României
Stiri actuale
Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României

De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.

Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda
Stiri actuale
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Acuzat de jurnaliștii britanici că ar cere ajutorul Kremlinului pentru a împiedica extrădarea din Dubai, mercenarul Horaţiu Potra a transmis prin intermediul avocaţilor că vine de bună voie în România.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Octombrie 2025

03:28:33

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28