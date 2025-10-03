România intră în iarnă cu rezerve de gaze de 95%, dar producția a scăzut și dependența de importuri rămâne ridicată

03-10-2025 | 19:20
oameni pe strada, frig
„Intrăm anul acesta în sezonul rece cu depozitele de gaze pline, astfel că suntem bine pregătiți pentru iarnă”, spune ministrul Energiei.

Ștefana Todică

Pe de altă parte, producția de gaze a scăzut, iar în prima parte a anului am apelat mai mult la importuri decât anul trecut. Chiar dacă vor crește prețurile la gaz, facturile pentru oameni vor rămâne la fel pentru că tarifele sunt încă plafonate, până în primăvară, a adăugat ministrul Energiei.

Gradul de umplere a ajuns la aproape 95%. Ne-am depășit astfel țintele și situația este chiar mai bună decât media europeană, de sub 83%.

Mai mult, depozitele au fost umplute încă din vară, la prețuri mici. Oricum, consumatorii sunt la adăpost în această iarnă și pentru că plafonarea la gaze este încă în vigoare.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Până în 31 martie 2026 prețul la gaze naturale nu va crește pentru nimeni, nici pentru consumatorii casnici, nici pentru companii. Încă de acum lucrăm la mecanisme prin care să ne asigurăm că nu vom avea același șoc pe care l-am avut în clipa în care a fost eliminată schema de compensare-plafonare la energie electrică”.

gaz rusia, uniunea europeana
Slovacia şi Ungaria avertizează: fără rute alternative, nu renunțăm la petrolul și gazele rusești

Laurențiu Urluescu, președinte AFEER: „Prețul gazului în factura consumatorului casnic este plafonat la 0,31 lei pe kWh. Dar s-a întâmplat, ca și anul trecut, și în toată perioada asta, în factură, consumatorul să plătească 0,27-0,28, deci sub plafon. Scenariul cel mai negativ, va ajunge consumatorul să plătească 0,31, niciodată mai mult”.

Deși momentan pe piețele internaționale prețul gazului este stabil și mai mic decât anul trecut, pot apărea dificultăți în iarnă, dacă vor fi episoade de ger în regiune.

România, dependentă de importurile de gaz

România a importat mai mult gaz în primele șapte luni ale anului, față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit INS, iar producția a scăzut cu două procente.

Mihnea Cătuți, expert în energie: „Producția noastră de gaze naturale e din ce în ce mai mică de la un an la altul. Deci până în 2027, când ar trebui să fie funcționale noi zăcăminte, probabil că vom continua pe această logică de importuri parțiale”.

Producția de gaze va crește după ce vor începe exploatările la zăcămintele Neptun Deep, în Marea Neagră, și Caragele, din Buzău.

Șeful ANAF: Nu avem indicii că familia Iohannis vrea să achite datoria la stat. Fostul președinte va fi chemat în instanță

Bulgaria va suspenda tranzitul de gaze rusești pe termen scurt în 2026. Premierul Rosen Jeliazkov a confirmat decizia
Stiri externe
Bulgaria va suspenda tranzitul de gaze rusești pe termen scurt în 2026. Premierul Rosen Jeliazkov a confirmat decizia

Bulgaria va întrerupe, începând cu 2026, tranzitul gazelor rusești aferente contractelor pe termen scurt, a declarat premierul Rosen Jeliazkov pentru agenţia de ştiri bulgară BTA.

Slovacia şi Ungaria avertizează: fără rute alternative, nu renunțăm la petrolul și gazele rusești
Stiri externe
Slovacia şi Ungaria avertizează: fără rute alternative, nu renunțăm la petrolul și gazele rusești

Slovacia şi Ungaria au semnalat că vor rezista presiunilor exercitate de preşedintele SUA, Donald Trump, de a reduce importurile de petrol şi gaze ruseşti, până când statele membre ale UE vor găsi suficiente surse alternative, scrie Bloomberg.

Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor
Stiri Economice
Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor

Schema de plafonare și compensare a energiei a mutat povara facturilor de pe buzunarul românilor obișnuiți și a firmelor pe bugetul de stat, adică pe „buzunarul tuturor”. În total, peste 30 de miliarde de lei. 

Bolojan, autoevaluare la 100 de zile de mandat: Nu a fost o austeritate ce s-a făcut, ci măsuri de responsabilitate
Stiri Economice
Bolojan, autoevaluare la 100 de zile de mandat: Nu a fost o austeritate ce s-a făcut, ci măsuri de responsabilitate

Ilie Bolojan prezintă vineri bilanțul la 100 de zile de la preluarea funcției de prim-ministru al României. Conform prevederilor coaliției de guvernare, Bolojan ar trebui să dețină această funcție până în 2027, când PSD va prelua postul de premier.  

Ce conține „raportul Georgescu”, prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, la Copenhaga. DOCUMENT
Stiri Politice
Ce conține „raportul Georgescu”, prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, la Copenhaga. DOCUMENT

Președintele Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni, joi, la Copenhaga, un raport privind războiul hibrid al Rusiei împotriva României, care a dus la anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Angajaţii Spitalului „Sf. Maria” din Iaşi se plâng că munca lor este anulată şi blamată după „un eveniment nefericit
Stiri actuale
Angajaţii Spitalului „Sf. Maria” din Iaşi se plâng că munca lor este anulată şi blamată după „un eveniment nefericit"

Angajaţii Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi afirmă, într-o scrisoare deschisă adresată autorităţilor, că munca lor este ”anulată şi blamată” în urma unui ”eveniment nefericit”.

