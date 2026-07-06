Potrivit Institutului Național de Statistică, în luna mai, comerțul a coborât cu aproape 5 procente față de anul trecut. Pe de altă parte, vânzările de mașini au început din nou să urce luna trecută.

În mai, mulţi şi-au alimentat maşinile mai rar față de aceeași lună a anului trecut.

Corespondent Știrile ProTV: „În benzinării, vânzările de carburanți au scăzut cu 2%, arată ultimele date ale Institutului Național de Statistică. Și prețurile au urcat mult, față de luna mai a anului trecut, după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Deși între timp s-au mai ieftinit, atunci benzina era mai scumpă, de pildă, cu 30%, iar motorina cu 37%. Consumul de produse nealimentare a scăzut și mai mult - cu 5,3%. Iar oamenii au tăiat și din cheltuielile cu mâncarea, băuturile și țigările, cu 4,3%.”

A fost așadar a zecea lună consecutivă în care comerțul cu amănuntul a scăzut, per total cu 4,7%. Economia are de suferit.

Adrian Codirlașu, economist: „În acest condiții, nu văd cum scăpăm anul acesta fără recesiune. În primul trimestru am văzut 1,2% scădere a PIB-ului, nu cred că putem recupera această scădere și cred că vom avea o recesiune ușoară, să sperăm, în acest an.”

O redresare se vede totuşi pe piaţa auto - care nu este inclusă în datele privind consumul.

Vânzările de mașini, au început din nou să crească în iunie, după luni de scăderi.

Au fost cu 54% mai multe înmatriculări de mașini. Totuși, de la începutul anului, creșterea a fost de doar 0,3% faţă de aceeaşi perioadă din 2025. În topuri, au intrat recent și mărci chinezești.

Andrei Giurgea, realizator Super Speed: „Suntem într-un moment de instabilitate, așteptare din partea clienților. E adevărat că sunt din ce în mai mulți producători pe piață, e drept că avem cel puțin 15 branduri chinezești în momentul acest oficial pe piață. Prețurile cu care intră ei pe piață sunt foarte jos.”

După scumpirea carburanţilor, cel mai mult a crescut cererea pentru mașini electrice sau hibride, cu 72%, luna trecută faţă de aceeaşi perioadă din 2025.