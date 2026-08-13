În același timp, guvernatorul vorbește de importanța reducerii deficitului bugetar, indicator care influențează inflația, cu efecte în lanț, scrie news.ro.

„Sperăm să nu avem o cădere dramatică, vom avea probabil o creștere zero sau cu minus în acest an, dar nu o recesiune dramatică”, a declarat Mugur Isărescu, joi, într-o conferință de presă, referindu-se la economia românească în 2026.

Creditarea companiilor a crescut cu 20%

Guvernatorul a menționat și creșterea creditării la nivel corporate cu 20%, spre deosebire de populație, unde aceasta a scăzut, ca efect al reducerii veniturilor.

„La nivelul corporațiilor, o creștere de 20% ne arată că lumea gândește și gândește pozitiv, sperăm să nu avem o cădere dramatică, vom avea probabil o creștere zero sau cu minus în acest an, dar nu o recesiune dramatică”, a afirmat Isărescu.

Guvernatorul a făcut referire și la importanța reducerii deficitului bugetar, de care depinde trecerea la euro, dar care are efecte asupra întregii activități din economia românească.