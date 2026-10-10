Datele din studiul trienal Survey of Consumer Finances arată că aproape 20% dintre familii aveau restanțe la sfârșitul anului 2025, comparativ cu aproximativ 12% în 2022, ceea ce reprezintă o creștere de circa 67%, potrivit News.ro.

Proporția familiilor cu întârzieri de cel puțin două luni la plata împrumuturilor a urcat de la 5% la peste 8%, semnalând o deteriorare semnificativă a capacității gospodăriilor de a-și îndeplini obligațiile financiare.

„Familiile au fost mai predispuse să înregistreze restanțe la obligațiile financiare decât în orice alt moment de la sondajul din 2010”, se arată în raportul Fed.

Nivelul actual al întârzierilor este comparabil cu cel consemnat după Marea Recesiune din decembrie 2007 - iunie 2009, declanșată de prăbușirea pieței creditelor ipotecare cu risc ridicat și de criza sistemului financiar, perioadă în care rata șomajului din SUA a ajuns la 10%.

Raportul indică și o creștere a poverii datoriilor în raport cu veniturile. Ponderea familiilor care alocă peste 40% din venituri pentru plata obligațiilor financiare a urcat la 8,6%, de la 6,5% în 2022, atingând cel mai ridicat nivel din 2013.

Deși studiul acoperă perioada până la sfârșitul anului 2025, dificultățile financiare ale americanilor au continuat. Un sondaj publicat săptămâna aceasta de Rezerva Federală din New York arată că gospodăriile consideră că situația lor financiară s-a înrăutățit față de anul precedent și anticipează o deteriorare suplimentară în următoarele 12 luni.

Averea familiilor cu venituri ridicate a crescut substanțial

În același timp, averea familiilor cu venituri ridicate a crescut substanțial. În categoria cu cele mai mari venituri, averea netă mediană a avansat cu 31%, evidențiind diferențele dintre evoluția patrimoniului și dificultățile de plată a datoriilor.

La nivelul tuturor gospodăriilor, averea netă medie, ajustată la inflație, a crescut cu 7%, la 1,24 milioane de dolari, în timp ce averea netă mediană a avansat cu numai 2%, la 215.900 de dolari. Fed a precizat că ritmul de creștere a averii a fost mult mai lent decât în perioada 2019-2022.

Venitul median real al familiilor americane a crescut cu 7% în intervalul analizat, însă venitul mediu a scăzut cu 6%, într-o perioadă caracterizată de creștere economică, dar și de presiuni inflaționiste puternice.

Potrivit Fed, familiile aflate în partea inferioară a distribuției veniturilor și averilor au înregistrat creșteri modeste ale veniturilor, în timp ce gospodăriile din categoriile superioare au consemnat scăderi, ceea ce a determinat o ușoară reducere a inegalității veniturilor.

Diferențe semnificative în funcție de vârstă și educație

Evoluțiile au fost însă diferite în funcție de vârstă. Familiile în care persoana de referință avea cel puțin 75 de ani au înregistrat creșteri importante ale veniturilor, în timp ce pentru categoria de vârstă 35-44 de ani veniturile au scăzut cu 25%, în principal din cauza diminuării câștigurilor de capital.

Raportul arată că veniturile mediane și medii au scăzut și în cazul familiilor afro-americane non-hispanice, al familiilor asiatice și al gospodăriilor situate în partea superioară a distribuției obișnuite a veniturilor și averilor.

Diferențele patrimoniale au rămas semnificative și în funcție de educație. Familiile cu studii universitare complete au avut un venit median de 1,9 ori mai mare decât cele cu studii universitare incomplete și o avere netă mediană de aproape trei ori mai ridicată.

În schimb, familiile din sfertul inferior al distribuției veniturilor au înregistrat o scădere de 6% a averii nete mediane și de 4% a averii nete medii, în timp ce gospodăriile cu venituri mai ridicate au continuat să acumuleze avere.