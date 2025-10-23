Soluția ca lucrările la autostrada Sibiu-Pitești să nu mai fie blocate de legislația de mediu. Trebuie defrișată o pădure

Autostrada A1 Sibiu-Pitești va fi declarată proiect major de importanță națională, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență a Guvernului.

Titlul ar permite derogări de la legislația de mediu, pentru defrișarea suplimentară a 13 hectare de pădure, aflată în Parcul Național Cozia. Acolo au fost descoprite zone de instabilitate, unde s-ar putea produce alunecări de teren şi e nevoie de lucrări de consolidare, spun oficialii.

Cele 13 hectare care trebuie defrişate se afla la granița dintre două arii naturale protejate: Parcul Național Cozia și masivul Buila-Vânturarița. Este vorba de o fâșie îngustă de teren, de-a lungul a 12 kilometri de autostradă, în zona mănăstirii Cornet.

Alin Șerbănescu, purtătorul de al CNAIR: „Acolo trebuie să facem consolidări, nu avem o soluție perfectă să nu deranjăm deloc mediul și să construim autostrada."

În nota care motivează proiectul ordonanţei de urgență, ministerul transporturilor arată că, în lipsa derogării de la prevederile de mediu, riscăm să pierdem finanțarea nerambursabilă de 17 miliarde de lei, obținută pentru secțiunile doi și trei ale autostrăzii A1.

Ionuț Ciurea, reprezentantul Asociației Pro infrastructură: „Sperăm noi ca acest acord de mediu revizuit să iasă. Nu animalele întârzie autostrada asta ca să ne înțelegem, nu. Problemele sunt în altă parte. Vorbim de o pregătire absolut dezastruoasă a proiectului, studiul de fezabilitate pentru Sibiu-Pitești a fost făcut pe genunchi."

Directorul Parcului Național Cozia dă asigurări că lucrările nu vor afecta flora și fauna ariei protejate.

Pavel Prundurel, directorul Parcului Național Cozia: „Nu se intră în inima parcului național, cum s-ar putea înțelege. Este o zonă limitrofă, cu vegetație de limită, de margine, în unele locuri chiar fără copaci, chiar cu mici tufărișuri."

Secțiunile 2 şi 3 ale autostrăzii Sibiu-Pitești sunt cele mai dificile, pentru că străbat munții. Ministerul Transporturilor amintește că secțiunile 1 și 5 au fost deja date în circulaţie, iar a 4-a este realizată în proporție de 85%. Așadar, nu ar fi admisibil un blocaj al proiectului, în porţiunea de mijloc.

Proiectul ordonanței de guvern este în consultare publică până în 29 octombrie.

