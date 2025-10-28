Tunelurile autostrăzii Sibiu-Pitești sunt „săpate” cu explozibil. Constructorii lucrează non-stop pentru finalizare

Pe cea mai grea porțiune a viitoarei autostrăzi Sibiu-Pitești este ca la război: constructorul detonează muntele, la Robești, pentru a săpa primul dintre cele șapte tuneluri ale acestui tronson.

Se lucrează clasic, cu explozibil, pentru că este vorba de o rocă dură, care nu ar putea fi străpunsă altfel. Cele două galerii ale tunelului, de 900 de metri, ar trebui să fie gata în mai, anul viitor.

La fiecare detonare se folosesc 200 de kilograme de explozibil, iar excavarea rocii sfărâmate dă un avans zilnic de 4 metri. Se lucrează non-stop, în două schimburi de câte 12 ore.

Alexandru Gabor, inginer minier: „În acest moment au fost 80 de găuri încărcate cu 200 de kilograme de explozibil. Noi, la fiecare lucrare de împușcare, facem un perimetru de siguranță, pe care îl stabilește artificierul nostru. Este o muncă foarte migăloasă, de asta preferăm să lucrăm în liniște, nu putem să ne grăbim.”

Muncitorii consolidează tunelul cu beton armat

Pe măsură ce muncitorii intră în munte, pereții tunelului se consolidează cu beton armat. Este o metodă îndelung exersată de austrieci în Alpi, cea mai eficientă pentru zonele stâncoase.

Alexandru Bogdan, reprezentantul constructorului: „În cazul nostru, spre deosebire de alte tuneluri săpate în țară, folosim explozibilul din cauza calității, durității rocii. Noua metodă austriacă este foarte potrivită tunelurilor rutiere și este larg folosită la nivel mondial, spre deosebire de tunelurile de cale ferată și metrou, unde se folosesc acele cârtițe, mașinării lungi.”

Tunelul de la Robești este primul dintr-o serie de alte șapte care vor fi săpate între Boița și Cornetu. Este tronsonul care taie muntele și care — pe 31 de kilometri — va cuprinde și 48 de viaducte.

Termenul de finalizare este 2028, dar este posibil să fie depășit din cauza că lipsesc autorizațiile de mediu pentru 90 la sută din proiect.

Ionuț Ciurea, reprezentantul Asociației Pro Infrastructură: „Chiar dacă va ieși anul viitor în primăvară acordul de mediu revizuit, nu văd cum ar putea să termine înainte de 2031, în niciun caz 2029.”

Probleme sunt și cu exproprierile. În vecinătatea șantierului de la Robești, mai multe familii nu și-au primit încă banii pentru terenurile cedate viitoarei autostrăzi.

Eftie Mandea, localnic: „Impozit plătim fără a fi despăgubiți cu niciun leu, nici măcar umila aia de sumă de un leu și 20 de bani pe metru pătrat.”

Mai la vale, spre Pitești, pe secțiunea IV - Tigveni - Curtea de Argeș, cele două tuneluri gemene Alina și Daniela sunt aproape gata. Cârtițele care le-au săpat și-au terminat treaba. Acum urmează instalațiile, infrastructura de rulare și finisajele.

Autostrada Sibiu-Pitești are o lungime totală de 122 de kilometri, iar pe 44 de kilometri se circulă deja.

