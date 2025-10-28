Tunelurile autostrăzii Sibiu-Pitești sunt „săpate” cu explozibil. Constructorii lucrează non-stop pentru finalizare

Stiri actuale
28-10-2025 | 20:07
×
Codul embed a fost copiat

Pe cea mai grea porțiune a viitoarei autostrăzi Sibiu-Pitești este ca la război: constructorul detonează muntele, la Robești, pentru a săpa primul dintre cele șapte tuneluri ale acestui tronson.

autor
Octavian Moldovan

Se lucrează clasic, cu explozibil, pentru că este vorba de o rocă dură, care nu ar putea fi străpunsă altfel. Cele două galerii ale tunelului, de 900 de metri, ar trebui să fie gata în mai, anul viitor.

La fiecare detonare se folosesc 200 de kilograme de explozibil, iar excavarea rocii sfărâmate dă un avans zilnic de 4 metri. Se lucrează non-stop, în două schimburi de câte 12 ore.

Alexandru Gabor, inginer minier:În acest moment au fost 80 de găuri încărcate cu 200 de kilograme de explozibil. Noi, la fiecare lucrare de împușcare, facem un perimetru de siguranță, pe care îl stabilește artificierul nostru. Este o muncă foarte migăloasă, de asta preferăm să lucrăm în liniște, nu putem să ne grăbim.”

Muncitorii consolidează tunelul cu beton armat

Pe măsură ce muncitorii intră în munte, pereții tunelului se consolidează cu beton armat. Este o metodă îndelung exersată de austrieci în Alpi, cea mai eficientă pentru zonele stâncoase.

Citește și
lucrari, autostrada, tunel
Au început dinamitările pentru tunelul Robești, pe Autostrada Sibiu–Pitești. Muncitorii sapă în 900 de metri de rocă. VIDEO

Alexandru Bogdan, reprezentantul constructorului: „În cazul nostru, spre deosebire de alte tuneluri săpate în țară, folosim explozibilul din cauza calității, durității rocii. Noua metodă austriacă este foarte potrivită tunelurilor rutiere și este larg folosită la nivel mondial, spre deosebire de tunelurile de cale ferată și metrou, unde se folosesc acele cârtițe, mașinării lungi.”

Tunelul de la Robești este primul dintr-o serie de alte șapte care vor fi săpate între Boița și Cornetu. Este tronsonul care taie muntele și care — pe 31 de kilometri — va cuprinde și 48 de viaducte.

Termenul de finalizare este 2028, dar este posibil să fie depășit din cauza că lipsesc autorizațiile de mediu pentru 90 la sută din proiect.

Ionuț Ciurea, reprezentantul Asociației Pro Infrastructură: „Chiar dacă va ieși anul viitor în primăvară acordul de mediu revizuit, nu văd cum ar putea să termine înainte de 2031, în niciun caz 2029.”

Probleme sunt și cu exproprierile. În vecinătatea șantierului de la Robești, mai multe familii nu și-au primit încă banii pentru terenurile cedate viitoarei autostrăzi.

Eftie Mandea, localnic:Impozit plătim fără a fi despăgubiți cu niciun leu, nici măcar umila aia de sumă de un leu și 20 de bani pe metru pătrat.”

Mai la vale, spre Pitești, pe secțiunea IV - Tigveni - Curtea de Argeș, cele două tuneluri gemene Alina și Daniela sunt aproape gata. Cârtițele care le-au săpat și-au terminat treaba. Acum urmează instalațiile, infrastructura de rulare și finisajele.

Autostrada Sibiu-Pitești are o lungime totală de 122 de kilometri, iar pe 44 de kilometri se circulă deja.

Sursa: Pro TV

Etichete: Sibiu, autostrada, pitesti, explozibil,

Dată publicare: 28-10-2025 19:44

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
Citește și...
Restricții de trafic pe Valea Oltului. Se fac lucrări la o parte din autostrada Sibiu-Piteşti
Stiri actuale
Restricții de trafic pe Valea Oltului. Se fac lucrări la o parte din autostrada Sibiu-Piteşti

Lucrările la tunelul de la Robeşti, parte a lotului 2 al Autostrăzii A1 Sibiu-Piteşti, vor fi extinse în perioada următoare, astfel că se va lucra simultan la cele două galerii ale acestuia, atât dinspre Vâlcea, cât şi dinspre Sibiu, potrivit CNAIR.

Au început dinamitările pentru tunelul Robești, pe Autostrada Sibiu–Pitești. Muncitorii sapă în 900 de metri de rocă. VIDEO
Stiri actuale
Au început dinamitările pentru tunelul Robești, pe Autostrada Sibiu–Pitești. Muncitorii sapă în 900 de metri de rocă. VIDEO

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunţă că au început operaţiunile de dinamitare pentru construirea tunelului Robeşti de pe secţiunea 2 a Autostrăzii Sibu-Piteşti.

Incident spectaculos în SUA: un avion militar a aterizat de urgență pe autostradă, evitând la limită o mașină
Stiri actuale
Incident spectaculos în SUA: un avion militar a aterizat de urgență pe autostradă, evitând la limită o mașină

Un avion militar a fost cât pe ce să lovească o mașină pe o autostradă din statul american Oklahoma.

Recomandări
„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi
Inspectorul PRO
„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi

Râul Argeş a devenit în ultimii ani groapa de gunoi a Capitalei. Expansiunea construcţiilor din Bucureşti şi Ilfov avea nevoie de un loc care să înghită sutele de mii de tone de moloz.

Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli
Stiri Economice
Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli

Unele dintre cele mai mari salarii de la stat vor fi tăiate de la 1 ianuarie. Șefii autorităților de reglementare și-au prezentat în Parlament reformele care le vor afecta inclusiv propriile venituri.

Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară
Stiri actuale
Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară

Premieră importantă în Brașov, unde a fost lansată o încărcătură explozivă din dronă. S-a întâmplat în poligonul uzinei Carfil, care, în colaborare cu americanii, ar urma să producă șapte modele de drone destinate armatei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Octombrie 2025

46:13

Alt Text!
La Măruță
28 Octombrie 2025

01:29:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 28 Octombrie 2025

01:51:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28