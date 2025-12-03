Nicușor Dan: „Niciun partid din coaliție nu vorbește de creșteri de taxe în 2026. Posibile ajustări doar la investiții”

Stiri Politice
03-12-2025 | 15:52
Nicusor Dan
Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuir, despre bugetul pe 2026 ,că niciunul din partidele din coaliţie nu vorbeşte de creşteri de taxe, dar poate e posibil să se mai reducă nişte investiţii, să se mai eşaloneze. 

autor
Vlad Dobrea

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat dacă le poate garanta românilor că anul viitor nu vor creşte taxe şi impozite, în condiţiile în care e nevoie de o economie de 2% din PIB ca să ne încadrăm în ţinta de deficit de 6% anul viitor.

”Coaliţia a luat nişte măsuri care se aplică proporţional, adică pe TVA, e o aceeaşi măsură care a fost luată şi care în bugetul pe 2025 a impactat 5 luni, în bugetul pe 2026 va impacta 12 luni. Dacă, cu măsurile de acum, noi am reuşit să coborăm de undeva pe la 10 unde eram în realitate la 8,4, pe aici o să ne încadrăm, cu aceleaşi măsuri, deja suntem undeva pe la 6,5, în opinia mea”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului a arătat că ”niciunul din partidele din coaliţie nu vorbeşte de creşteri de taxe”.

”Poate e posibil să se mai reducă nişte investiţii, să se mai eşaloneze nişte investiţii. Asta e o discuţie care o să fie complicată, în coaliţie, tot timpul când tai e complicat, dar pe taxe, nu văd”, a precizat Nicuşor Dan.

Citește și
apa prahova
PSD: Solicităm USR să-şi asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu. Nicuşor Dan: Cred că vinovăţia este la Apele Române

Sursa: Pro TV

Etichete: nicusor dan, taxe, crestere,

Dată publicare: 03-12-2025 15:52

Articol recomandat de sport.ro
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
Citește și...
PSD: Solicităm USR să-şi asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu. Nicuşor Dan: Cred că vinovăţia este la Apele Române
Stiri Politice
PSD: Solicităm USR să-şi asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu. Nicuşor Dan: Cred că vinovăţia este la Apele Române

PSD le-a cerut miercuri partenerilor săi de guvernare, USR, să îşi asume "catastrofa" provocată de ministrul Diana Buzoianu după secarea barajului de la Paltinu. În schimb, președintele Nicușor Dan crede că vina aparține Apelor Române.

Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întânit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”
Stiri Politice
Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întânit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”

Premierul Ilie Bolojan începe o vizită oficială la Viena, după o oprire strategică la Budapesta pentru discuții cu Viktor Orban, în contextul în care România, Ungaria și Austria caută să își coordoneze mai strâns politicile energetice.

Cseke Attila: România deține cel mai puternic sistem laser din lume. Încep lucrările la Centrul pentru Optică din Măgurele
Stiri Politice
Cseke Attila: România deține cel mai puternic sistem laser din lume. Încep lucrările la Centrul pentru Optică din Măgurele

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a inaugurat miercuri, alături de ambasadorul Japoniei la Bucureşti, Katae Takashi, lucrările de construcţie a Centrului pentru Optică de Mare Putere din Măgurele, judeţul Ilfov.

Recomandări
România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria
Stiri Economice
România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria

România se pregătește pentru 2026 cu nevoi de finanțare record de peste 275 miliarde lei și un deficit bugetar redus la 6–6,5% din PIB, mizând pe prefinanțare, emisiuni mai mici de euroobligațiuni și fonduri UE pentru a gestiona costurile datoriei.

Nicuşor Dan: „Raportul referitor la anularea alegerilor va fi prezentat cel mai probabil la finalul lunii ianuarie”
Stiri Politice
Nicuşor Dan: „Raportul referitor la anularea alegerilor va fi prezentat cel mai probabil la finalul lunii ianuarie”

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, că raportul privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 va fi prezentat, cel mai probabil, la finalul lunii ianuarie a anului viitor.

Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întânit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”
Stiri Politice
Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întânit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”

Premierul Ilie Bolojan începe o vizită oficială la Viena, după o oprire strategică la Budapesta pentru discuții cu Viktor Orban, în contextul în care România, Ungaria și Austria caută să își coordoneze mai strâns politicile energetice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
La Măruță
02 Decembrie 2025

01:30:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28