Moștenitorul Arabiei Saudite a fost primit cu fast la Casa Albă. Trump l-a scăldat în omagii și lingușiri pe oaspete

În schimbul promisiunii unor investiții de o mie de miliarde de dolari în Statele Unite, prințul moștenitor al Arabiei Saudite s-a bucurat de o primire fastuoasă la Casa Albă.

Donald Trump nu doar că a întins covorul roșu pentru prințul saudit, dar l-a apărat cu înfocare în fața jurnaliștilor și chiar a pus la îndoială meritele jurnalistului Jamal Khashoggi.

Cunoscut critic al regimului de la Riad, acesta a fost ucis în consulatul saudit din Istanbul de agenți veniți din Arabia Saudită. Miliardarii Elon Musk și Jeff Bezos și fotbalistul Cristiano Ronaldo s-au numărat printre invitații la dineul de gală oferit în cinstea lui Mohammed bin Salman.

Primire fastuoasă la Casa Albă

Deși oaspetele nu este șef de stat, Donald Trump i-a rezervat prințului moștenitor saudit o primire ieșită din comun. L-a întâmpinat cu garda călare, salve de tun și o scurtă demonstrație aviatică. Apoi l-a plimbat prin galeria portretelor prezidențiale. Odată ajunși în Biroul Oval, l-a scăldat în omagii și lingușiri pe controversatul musafir.

Donald Trump, președintele SUA: Avem în Biroul Oval un om extraordinar de respectat, un vechi prieten al meu. Un foarte bun prieten! Sunt foarte mândru de ce face. Are niște realizări incredibile în materie de respectarea drepturilor omului și orice altceva.

Însă o jurnalistă americană a cutezat să rupă vraja.

Jurnalistă ABC News: Domnule președinte, e normal ca familia dumneavoastră să facă afaceri în Arabia Saudită în timp ce sunteți președinte? Nu există aici un conflict de interese? Alteță Regală, serviciile secrete americane au stabilit că ați orchestrat asasinarea brutală a unui jurnalist. Iar familiile victimelor din 11 septembrie 2001 sunt furioase că vă aflați aici, în Biroul Oval.

Donald Trump: ABC difuzează știri false, e una dintre cele mai proaste televiziuni din mass-media, dar o să vă răspund la întrebare. Nu am nicio legătură cu afacerile familiei mele! În ceea ce-l privește pe acest domn, a făcut o treabă fenomenală. Și vă referiți la o persoană extrem de controversată. Multor oameni nu le-a plăcut acest om despre care vorbiți (Khashoggi). Fie că l-ați plăcut sau nu, s-au întâmplat unele lucruri, dar el (Mohammed bin Salman) nu știa nimic despre asta. Și putem lăsa lucrurile așa. Nu trebuie să-l puneți într-o situație stânjenitoare pe oaspetele nostru, adresându-i o astfel de întrebare.

Chiar și prințul saudit a părut surprins de elanul cu care gazda i-a sărit în apărare.

Mohammed bin Salman: Dați-mi voie să răspund. Osama Ben Laden a avut ca obiectiv principal distrugerea relațiilor americano-saudite. Ăsta a fost țelul atentatelor din 11 septembrie. Cât despre jurnalist, orice viață pierdută este dureroasă. Am urmat toți pașii necesari pentru a desfășura ancheta în Arabia Saudită și am făcut îmbunătățiri pentru a ne asigura că nu se va mai întâmpla așa ceva.

În 2021, un raport al serviciilor de informații americane a estimat că prințul moștenitor a aprobat operațiunea care a dus la moartea lui Jamal Khashoggi. Jurnalistul care scria pentru publicația americană Washington Post a fost asasinat brutal în 2018 în consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul.

Președintele Trump s-a grăbit să readucă discuția la un subiect mult mai plăcut.

Donald Trump, președintele SUA: Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să investiți 600 de miliarde de dolari în SUA și, pentru că suntem prieteni, ați putea urca până la un trilion (o mie de miliarde.

Mohammed bin Salman, moștenitorul Arabiei Saudite: Credem în viitorul Americii, credem în ce faceți dumneavoastră, domnule președinte, pentru a obține creștere economică și a spori pacea lumii. Așa că o să creștem investițiile de la 600 de miliarde la un trilion.

Anunțul președintelui american în timpul dineului

Vizita prințului moștenitor saudit a continuat cu un dineu de gală, în cadrul căruia Trump și prințul au vorbit despre dorința Riadului de a cumpăra zeci de avioane F-35 și 300 de tancuri, în condițiile în care Israelul și-a exprimat public obiecțiile.

Donald Trump: Sunt foarte încântat să anunț în această seară că ducem cooperarea militară pe noi culmi, desemnând oficial Arabia Saudită drept aliat major non-NATO, ceva foarte important pentru ei.

Printre invitați s-a numărat și fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, care joacă în liga profesionistă din Arabia Saudită. Unul dintre fanii acestuia este mezinul președintelui, Baron Trump

