Fabrica din România care va deveni cea mai mare din lume: investiție uriașă de 650 milioane euro

Stiri actuale
23-11-2025 | 11:47
angajat, fabrica
Shutterstock

Investiția companiei finlandeze în fabrica din România este de circa 650 de milioane de euro, fiind una dintre cele mai mari investiții străine din România din ultimii ani. Compania va primi un ajutor de stat de circa 100 de milioane de euro.

autor
Vlad Dobrea

Fabrica se întinde pe o suprafață de 54 de hectare și are în prezent aproximativ 530 de angajați, majoritatea din județul Bihor, scrie Economica.net. 

Creșterea producției va continua până la atingerea unei capacității maxime de 6 milioane de anvelope, care este de așteptată să fie atinsă până la sfârșitul anului 2027. Aici se află și o unitate de depozitare și distribuție a anvelopelor, destinată în principal piețelor din Europa Centrală și de Sud.

Deși au fabrici în Finlanda și SUA, oficialii companiei se așteaptă ca unitatea din România să devină cea mai mare fabrică a Nokian în următorii ani, care va produce 40% din total.

„Fabrica noastră din România reprezintă una dintre cele mai strategice investiții pe care Nokian Tyres le-a făcut în ultimii 20 de ani. Aceasta combină tehnologii de ultimă generație, colegi extrem de calificați și operațiuni sustenabile. Ne așteptăm ca această nouă unitate de producție să asigure în curând peste 80% din vânzările noastre pe piața europeană și, până în 2028, să devină cea mai mare fabrică a noastră”, a declarat Paolo Pompei, Președinte și CEO Nokian Tyres.

Nokian Tyres mai are o fabrică în Finlanda și una în SUA. La cea din State, producția a început în 2020, iar până în 2027 va reprezenta un sfert din producția companiei de anvelope pentru autoturisme.

Sursa: Economica.net

Etichete: romania, fabrica, nokian,

Dată publicare: 23-11-2025 11:47

