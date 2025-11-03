Rheinmetall construiește în Brașov cea mai modernă fabrică de pulberi din lume. Ce câștigă România, în cifre

Rheinmetall va construi în Brașov, la Victoria, cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume, iar în urma renegocierilor România a obținut avantaje suplimentare de peste 93 milioane de euro, a declarat Radu Miruță, ministrul Economiei.

Potrivit unui comunicat al instituției, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a participat alături de premierul Ilie Bolojan la întâlnirea cu reprezentanţii companiei germane din industria apărării Rheinmetall, delegaţie condusă de către CEO-ul Armin Papperger.

Facebook/ Radu Miruță

În cadrul întrevederii a fost semnat acordul final de colaborare pentru realizarea, la Victoria (judeţul Braşov), a unei investiţii strategice: o fabrică de pulberi pentru muniţie, construită de la zero, care are şansa să fie cea mai performantă din lume.

”Ministrul Radu Miruţă, împreună cu echipa sa, au luat pagină cu pagină înţelegerea agreată anterior cu Rheinmetall şi au renegociat-o în interesul statului român. Pentru redeschiderea discuţiilor, ministrul Radu Miruţă a obţinut sprijin de la Administraţia Prezidenţială şi din partea prim-ministrului”, a transmis ministerul.

Conform sursei citate, ”în urma renegocierii, statul român a obţinut avantaje suplimentare de peste 93 milioane euro:

- jumătate din 47 milioane de euro - o finanţare europeană pentru cei doi parteneri (statul român şi Reihnmetall), care era considerată anterior doar contribuţia Reihnmetall şi se acceptase zero pentru România;

- costurile pentru licenţă care erau 8%, au fost coborâte la 6%;

- chiria pe care România o primea pentru platformă era 6 milioane şi a urcat la 9”.

Fabrica de la Victoria va costa jumătate de miliarde de euro și va crea 700 de locuri de muncă

”Adiţional, dar mai greu măsurabil în bani, am introdus obligaţia unui lanţ de aprovizionare local, pentru firmele din România. Industria de apărare românească trebuie să fie dezmorţită prin astfel de proiecte, iar economia noastră să crească prin investiţii pe orizontală, pe tot lanţul de aprovizionare. Şi, extrem de important - în condiţiile în care România are 49% în această asociere, pentru aspecte importante precum împrumuturi, vânzări, cedări de acţiuni, România are drept de veto”, a mai spus afirmă ministrul Radu Miruţă.

Facebook/ Radu Miruță

Ministerul a mai transmis că luni, la Palatul Victoria, au avut loc discuţii și despre cooperarea în cadrul programului SAFE.

”Rheinmetall-Victoria SA va fi, în acest moment, cea mai modernă companie din lume în domeniul producerii de pulberi cu bază dublă şi triplă. Aceste pulberi sunt necesare în întreaga lume, cu precădere în Europa, pentru susţinerea forţelor de apărare - inclusiv în România”, a declarat CEO-ul Rheinmetall, Armin Papperger.

Fabrica ce urmează să fie construită va avea o capacitate de producţie de aproximativ 60.000 de încărcături, respectiv 300.000 de încărcături modulare, ceea ce înseamnă una dintre cele mai mari capacităţi din lume pentru sisteme de artilerie.

Se vor produce, de asemenea, 200 de tone de pulberi pentru nevoile locale, în special pentru calibrul de 120 de milimetri şi pentru calibrele medii.

În ceea ce priveşte valoarea investiţiei, aceasta este de aproximativ jumătate de miliard de euro şi va crea aproximativ 700 de locuri de muncă noi. Construcţia fabricii începe în anul 2026, iar producţia de aici va urma să fie livrata în 2 ani.

”România începe să se profileze ca un jucător cu potențial în industria de apărare din sud-estul Europei”

"Prin acest parteneriat, România începe să se profileze ca un jucător cu potenţial în industria de apărare din sud-estul Europei. Mă bucur că Rheinmetall ne consideră un partener important şi serios şi că îşi consolidează prezenţa în ţara noastră. Mulţumesc companiei pentru disponibilitatea de a lucra cu furnizori din România în aşa fel încât companii româneşti care sunt competitive să-şi dezvolte capacităţile de producţie şi să se integreze în lanţul industriei europene de apărare", a declarat premierul Ilie Bolojan.

Ministerul Economiei amintește că România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanţare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunţate de Comisia Europeană pentru statele membre. Este a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie. Lista proiectelor trebuie trimise la Comisie până pe 29 noiembrie.

Facebook/ Radu Miruță

În aceste zile, vor fi definitivate negocierile pentru accesarea fondurilor europene prin programul SAFE, urmând ca planurile de dotări să fie apoi aprobate în şedinţă a CSAT în a doua jumătate a lunii noiembrie şi prezentate ulterior Comisiei Europene.

Participarea la programul SAFE are trei componente: apărare, bugetară şi de infrastructură.

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi cu dobândă redusă, pentru care 19 state membre, inclusiv România, au exprimat interesul.

