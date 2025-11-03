Rheinmetall construiește în Brașov cea mai modernă fabrică de pulberi din lume. Ce câștigă România, în cifre

Stiri Economice
03-11-2025 | 16:33
Rheinmetall
Shutterstock

Rheinmetall va construi în Brașov, la Victoria, cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume, iar în urma renegocierilor România a obținut avantaje suplimentare de peste 93 milioane de euro, a declarat Radu Miruță, ministrul Economiei.

 

autor
Cristian Anton

Nemții de la Rheinmetall vor construi la Victoria, în județul Brașov, cea mai modernă fabrică de pulberi din lume, iar România a câștigat, prin renegocierea contractului, avantaje suplimentare de 93 de milioane de euro, potrivit ministrului Economiei, Radu Miruță.

Potrivit unui comunicat al instituției, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a participat alături de premierul Ilie Bolojan la întâlnirea cu reprezentanţii companiei germane din industria apărării Rheinmetall, delegaţie condusă de către CEO-ul Armin Papperger.

În cadrul întrevederii a fost semnat acordul final de colaborare pentru realizarea, la Victoria (judeţul Braşov), a unei investiţii strategice: o fabrică de pulberi pentru muniţie, construită de la zero, care are şansa să fie cea mai performantă din lume.

Citește și
Armin Papperger ilie bolojan
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România

”Ministrul Radu Miruţă, împreună cu echipa sa, au luat pagină cu pagină înţelegerea agreată anterior cu Rheinmetall şi au renegociat-o în interesul statului român. Pentru redeschiderea discuţiilor, ministrul Radu Miruţă a obţinut sprijin de la Administraţia Prezidenţială şi din partea prim-ministrului”, a transmis ministerul.

Conform sursei citate, ”în urma renegocierii, statul român a obţinut avantaje suplimentare de peste 93 milioane euro:

- jumătate din 47 milioane de euro - o finanţare europeană pentru cei doi parteneri (statul român şi Reihnmetall), care era considerată anterior doar contribuţia Reihnmetall şi se acceptase zero pentru România;

- costurile pentru licenţă care erau 8%, au fost coborâte la 6%;

- chiria pe care România o primea pentru platformă era 6 milioane şi a urcat la 9”.

Fabrica de la Victoria va costa jumătate de miliarde de euro și va crea 700 de locuri de muncă

”Adiţional, dar mai greu măsurabil în bani, am introdus obligaţia unui lanţ de aprovizionare local, pentru firmele din România. Industria de apărare românească trebuie să fie dezmorţită prin astfel de proiecte, iar economia noastră să crească prin investiţii pe orizontală, pe tot lanţul de aprovizionare. Şi, extrem de important - în condiţiile în care România are 49% în această asociere, pentru aspecte importante precum împrumuturi, vânzări, cedări de acţiuni, România are drept de veto”, a mai spus afirmă ministrul Radu Miruţă.

Ministerul a mai transmis că luni, la Palatul Victoria, au avut loc discuţii și despre cooperarea în cadrul programului SAFE.

Rheinmetall-Victoria SA va fi, în acest moment, cea mai modernă companie din lume în domeniul producerii de pulberi cu bază dublă şi triplă. Aceste pulberi sunt necesare în întreaga lume, cu precădere în Europa, pentru susţinerea forţelor de apărare - inclusiv în România”, a declarat CEO-ul Rheinmetall, Armin Papperger.

Fabrica ce urmează să fie construită va avea o capacitate de producţie de aproximativ 60.000 de încărcături, respectiv 300.000 de încărcături modulare, ceea ce înseamnă una dintre cele mai mari capacităţi din lume pentru sisteme de artilerie.

Se vor produce, de asemenea, 200 de tone de pulberi pentru nevoile locale, în special pentru calibrul de 120 de milimetri şi pentru calibrele medii.

În ceea ce priveşte valoarea investiţiei, aceasta este de aproximativ jumătate de miliard de euro şi va crea aproximativ 700 de locuri de muncă noi. Construcţia fabricii începe în anul 2026, iar producţia de aici va urma să fie livrata în 2 ani.

”România începe să se profileze ca un jucător cu potențial în industria de apărare din sud-estul Europei”

"Prin acest parteneriat, România începe să se profileze ca un jucător cu potenţial în industria de apărare din sud-estul Europei. Mă bucur că Rheinmetall ne consideră un partener important şi serios şi că îşi consolidează prezenţa în ţara noastră. Mulţumesc companiei pentru disponibilitatea de a lucra cu furnizori din România în aşa fel încât companii româneşti care sunt competitive să-şi dezvolte capacităţile de producţie şi să se integreze în lanţul industriei europene de apărare", a declarat premierul Ilie Bolojan.

Ministerul Economiei amintește că România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanţare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunţate de Comisia Europeană pentru statele membre. Este a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie. Lista proiectelor trebuie trimise la Comisie până pe 29 noiembrie.

În aceste zile, vor fi definitivate negocierile pentru accesarea fondurilor europene prin programul SAFE, urmând ca planurile de dotări să fie apoi aprobate în şedinţă a CSAT în a doua jumătate a lunii noiembrie şi prezentate ulterior Comisiei Europene.

Participarea la programul SAFE are trei componente: apărare, bugetară şi de infrastructură.

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi cu dobândă redusă, pentru care 19 state membre, inclusiv România, au exprimat interesul.

Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România

Sursa: StirilePROTV, Agerpres

Etichete: brasov, investitii, fabrica, munitie, moderna, victoria, cea mai, rheinmetall,

Dată publicare: 03-11-2025 16:33

Articol recomandat de sport.ro
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Citește și...
Investiție de peste 500 de milioane de euro într-un oraș construit de comuniști. Ce se va produce în noua fabrică
Stiri Economice
Investiție de peste 500 de milioane de euro într-un oraș construit de comuniști. Ce se va produce în noua fabrică

Rheinmetall a anunțat că va investi peste jumătate de miliard de euro în fabrica de pulberi de la Victoria, județul Brașov. Proiectul ar urma să aducă peste 700 de locuri noi de muncă în zonă.

Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România
Stiri actuale
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România

România atrage investiții de sute de milioane de euro în industria de apărare. La Palatul Victoria, Premierul Ilie Bolojan a semnat un contract de cooperare cu una dintre cele mai mari companii din domeniul apărării - Rheinmetall din Germania.

România și Bulgaria devin ”armurierii” Europei. După Brașov, nemții de la Rheinmetall ridică două fabrici și la vecini
Stiri Diverse
România și Bulgaria devin ”armurierii” Europei. După Brașov, nemții de la Rheinmetall ridică două fabrici și la vecini

România și Bulgaria vor deveni una dintre zonele cele mai militarizate ale Europei, după ce gigantul german Rheinmetall a decis să construiasca trei fabrici uriașe de praf de pușcă și muniție în cele două țări, la mică distanță unele de altele.  

România va avea una dintre cele mai moderne fabrici de pulberi pentru muniție. Investiția uriașă plănuită de Rheinmetall
Stiri Economice
România va avea una dintre cele mai moderne fabrici de pulberi pentru muniție. Investiția uriașă plănuită de Rheinmetall

România va construi, alături de colosul german Rheinmetall, o fabrică modernă de pulberi pentru muniţie, în oraşul Victoria, din judeţul Braşov. Contractul a fost semnat joi, în Germania, în prezența Secretarului General NATO, Mark Rutte.

Rheinmetall construiește o fabrică de pulberi în România. Țara noastră va deveni furnizor de muniție la nivel european
Stiri Diverse
Rheinmetall construiește o fabrică de pulberi în România. Țara noastră va deveni furnizor de muniție la nivel european

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a anunţat că a discutat cu CEO-ul companiei Rheinmetall AG despre proiectul de construire a unei fabrici de pulberi în România, printr-un parteneriat între această companie şi Romarm.

 

Recomandări
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România
Stiri actuale
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România

România atrage investiții de sute de milioane de euro în industria de apărare. La Palatul Victoria, Premierul Ilie Bolojan a semnat un contract de cooperare cu una dintre cele mai mari companii din domeniul apărării - Rheinmetall din Germania.

PÎCCJ: Operațiunea ”Jupiter 4” – 14 infracțiuni și prejudicii de 36,6 mil. euro. Imobile din donații pentru copii amărâți
Stiri Justitie
PÎCCJ: Operațiunea ”Jupiter 4” – 14 infracțiuni și prejudicii de 36,6 mil. euro. Imobile din donații pentru copii amărâți

Descinderile din Operațiunea ”Jupiter 4” au vizat 14 infracțiuni și prejudicii totale de 36,6 milioane de euro, potrivit unui comunicat al Parchetului General. Se cercetează inclusiv ridicarea unor imobile din donații pentru copii instituționalizați.

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL
Stiri Politice
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL

Un sondaj realizat de Novel Research în perioada 24-31 octombrie 2025, la comanda PNL, arată o competiție strânsă pentru Primăria București. Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) au peste 24% în intenția de vot.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Noiembrie 2025

47:23

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28