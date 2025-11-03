Investiție de peste 500 de milioane de euro într-un oraș construit de comuniști. Ce se va produce în noua fabrică

Rheinmetall a anunțat că va investi peste jumătate de miliard de euro în fabrica de pulberi de la Victoria, județul Brașov. Proiectul ar urma să aducă peste 700 de locuri noi de muncă în zonă.

Premierul Ilie Bolojan a declarat după semnarea acordului de cooperare între Rheinmetall şi Victoria SA, că România începe să se profileze ca un jucător cu potenţial în industria de apărare din sud-estul Europei.

Viitoarea fabrică de pulberi a Reihnmetall de la Victoria, județul Brașov, înseamnă o investiţie de o jumătate de miliard de euro, aproximativ 700 de locuri de muncă noi, dar mai ales avantajul de a produce pulberi în România.

„Sunt onorat să închidem această semnare de contract, care este, practic, finalul unei negocieri, dar începutul unui al pachet de negocieri importante pe care îl vom derula în cursul zilei de astăzi. Cu acest parteneriat, România începe să se profileze ca un jucător cu potenţial în industria de apărare din sud-estul Europei. Mă bucur că RheinMetal vede în noi un partener important şi serios şi îşi consolidează prezenţa în România”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Şeful Executivului a arătat că viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria înseamnă o investiţie de o jumătate de miliard de euro, aproximativ 700 de locuri de muncă noi, dar mai ales avantajul de a produce pulberi în România.

„Salut disponibilitatea RheinMetal de a renegocia contractul de asociere, în aşa fel încât o parte din lanţul de aprovizionare al viitoarei fabrici să fie unul local. În acest fel, unitatea de producţie va fi mai bine integrată în economia românească. Mulţumesc companiei pentru disponibilitatea de a lucra cu furnizori din România, în aşa fel încât companii româneşti, care sunt competitive, să-şi dezvolte capacităţile de producţie şi să se integreze în lanţul industriei europene de apărare. Mulţumesc echipelor noastre de negociere domnului ministru Miruţă, ambasadei Germaniei şi tuturor celor care au fost implicaţi de-a lungul timpului în acest proiect şi cu care astăzi am reuşit să închidem semnarea acestui contract”, a spus premierul.

Reihnmetal va construi cea mai modernă fabrică de pulberi din lume

Armin Papperger, CEO al Companiei Rheinmetall AG, a declarat luni că Rheinmetall-Victoria SA va fi cea mai modernă companie din lume pentru producerea de pulberi cu bază dublă iar strategia este ca România să facă parte integrantă din ecosistemul european şi cel NATO.

„Rheinmetall-Victoria SA va fi cea mai modernă companie din lume în acest moment pentru producerea de pulberi cu bază dublă şi triplă. Acum, aceste pulberi sunt necesare în întreaga lume şi cu precădere în Europa, pentru a permite ajutor pentru forţele de apărare, şi sunt necesare şi în România. Construim capacităţi cam de 60.000 de încărcături, adică 300.000 de încărcături modulare, ceea ce înseamnă una din cele mai mari capacităţi în lume pentru sisteme de artilerie. Vom produce, de asemenea, 200 de tone de pulberi pentru nevoile locale, mai ales pentru calibrul sovietic de 120 mm şi pentru calibrul mediu. În total, Rheinmetall şi cooperarea vor investi prin companiile lor peste 400 de milioane de euro”, a declarat Armin Papperger, CEO Rheinmetall AG, la Palatul Victoria.

El a arătat că „România va face investiţii de 120 de milioane de euro”. În plus, vor primi ajutor din partea programelor europene, 47 de milioane din programul apropiat de Bruxelles, iar guvernul va primi bani prin programul SAFE.

„Strategia este aceea de a face ca România să facă parte integrantă din ecosistemul european. De asemenea, România va face parte integrantă din ecosistemul NATO. Acestea sunt puncte de pornire. De la ele putem continua şi cu producţia la altă scară, dar vom vedea ce se întâmplă cu calibrul mediu, vom vedea ce se întâmplă cu tancurile, ca să putem porni în construirea acestui ecosistem şi a infrastructurii pentru aceste industrii de profil din România, care permit crearea a mii de locuri de muncă”, a subliniat Paperger.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













