Meciul va opune echipa Saints din New Orleans echipei Steelers din Pittsburgh, cu un spectacol extraordinar la pauză, susţinut de Burna Boy, relatează RMC Sport și News.ro.

Cu câteva zile înainte de eveniment, Stade de France este în plină efervescenţă: se lucrează intens pentru a transforma fief-ul echipei naţionale de fotbal şi rugby în noul teren al NFL.

Primii reprezentanţi ai ligii nord-americane au început, de altfel, să sosească în Franţa, menţionează RMC Sport.

900 de burgeri, pizza și hotdogi pentru 100 de fotbaliști

Şi odată cu ei, anumite cereri oarecum... exagerate. Pentru după meci, NFL a solicitat astfel organizatorilor francezi să pregătească 300 de burgeri, 300 de pizza şi 300 de hotdogi.

Această comandă este destinată celor aproximativ o sută de jucători pe care îi numără, în total, echipele Saints şi Steelers. Aşteptaţi la aeroport pentru a pleca direct după meci, Tyler Shough (quarterback-ul echipei din New Orleans), coechipierii săi şi adversarii săi îşi vor lua aşadar „doggy bag”-ul pentru drum.