Generează rezumat cu AI

Conform sursei citate, MEDAT prelungeşte perioada de înscriere până la 30 decembrie 2026, ora 20:00, pentru a oferi şi altor persoane interesate posibilitatea de a beneficia de program, scrie Agerpres.

Locurile alocate persoanelor cu vârsta de peste 30 de ani, precum şi tinerilor cu vârste între 18 şi 30 de ani neîmpliniţi, cu domiciliul în Bucureşti-Ilfov, au fost cele mai căutate şi au fost ocupate integral.

Înscrierile continuă pentru locurile încă libere pentru tinerii cu vârste între 18 şi 30 de ani neîmpliniţi, cu domiciliul în regiunile mai puţin dezvoltate, precum şi pentru tinerii aparţinând minorităţii rome, atât din aceste regiuni, cât şi din Bucureşti-Ilfov. Pentru aceste categorii sunt disponibile în continuare aproape 9.000 de locuri, potrivit situaţiei afişate în platforma minimis.imm.gov.ro.

Absolvenții pot solicita ajutor nerambursabil de 250.000 de lei

Programul include 40 de ore de pregătire antreprenorială gratuită, în format online sau fizic. Cursurile oferă participanţilor cunoştinţe practice pentru dezvoltarea unei afaceri, de la identificarea oportunităţilor şi elaborarea unui plan de afaceri până la strategii de marketing, accesarea finanţării şi organizarea activităţii.

La final, participanţii primesc un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

Absolvenţii care îşi înfiinţează o firmă după absolvirea cu certificat a cursului pot continua în program cu etapa de finanţare şi pot solicita un ajutor nerambursabil de până la 250.000 de lei, care poate acoperi maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Înscrierile se realizează online, pe platforma minimis.imm.gov.ro, în condiţiile programului şi în limita locurilor disponibile.