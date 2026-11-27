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"Propunerea legislativă care vrea să coboare impozitul pe dividende de la 16% la 10% în trei trepte, până în 2030, porneşte de la o intenţie corectă, dar are o construcţie greu de înţeles. Calendarul arată aşa: 14% în 2028, 12% în 2029 şi 10% din 2030. Orice antreprenor care face un minim calcul va pune o întrebare simplă: de ce aş distribui dividende în 2027 cu 16%, când un an mai târziu plătesc 14%, iar peste încă doi ani doar 10%? Dacă profitul poate aştepta în firmă, va aştepta. O reducere în etape a unui impozit pe care contribuabilul îl poate amâna nu creează predictibilitate, ci un stimulent pentru amânare. Rezultatul previzibil va fi o scădere a încasărilor la buget chiar înainte ca prima reducere să intre în vigoare, exact opusul a ceea ce susţin iniţiatorii. Aceştia afirmă că veniturile din 2026 şi 2027 nu vor fi afectate şi estimează pierderi de aproximativ 1 miliard de lei în 2028, 2,2 miliarde în 2029 şi 3,5 miliarde în 2030. Calculul este însă unul static, care ignoră comportamentul real al firmelor", a scris Negrescu, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, comportamentul antreprenorilor s-a modificat şi în contextul majorării impozitului pe dividende de la începutul acestui an.

"Şi avem deja dovada acestui comportament. Când s-a anunţat că impozitul creşte de la 10% la 16% de la 1 ianuarie 2026, antreprenorii au grăbit distribuirea dividendelor în decembrie 2025. Încasările din impozitul pe dividende au crescut în primele două luni ale acestui an cu aproape 58% faţă de anul trecut. Acelaşi mecanism va funcţiona invers: când oamenii ştiu că taxa scade, aşteaptă. Statul va pierde bani în 2027, iar o parte din dividende se va concentra artificial în 2030", a explicat consultantul economic.

Acesta a arătat că încasările din impozitul pe dividende au crescut de peste cinci ori în perioada 2020-2025, în principal pe fondul modificărilor fiscale.

"Încasările din impozitul pe dividende au crescut spectaculos în ultimii ani: de la aproximativ 1,9 miliarde de lei în 2020 la peste 10,3 miliarde de lei în 2025, de peste cinci ori mai mult. Creşterea nu se datorează doar profiturilor mai mari, ci în primul rând schimbărilor fiscale. Impozitul a urcat de la 5% la 8%, apoi la 10%, iar acum la 16%. Între timp, mii de microîntreprinderi au trecut pe impozit pe profit, iar antreprenorii au mutat o parte din venituri din salarii în dividende. Cu alte cuvinte, statul a încasat mai mult în bună măsură datorită unor efecte de moment, nu a unei creşteri sănătoase a bazei de impozitare", a menţionat Negrescu.

În opinia sa, România şi-a pierdut o parte din atractivitatea fiscală în raport cu alte state din regiune.

"La 16%, România a trecut de la una dintre cele mai atractive fiscalităţi din regiune la una medie. Bulgaria are un impozit pe dividende de 5%, la un impozit pe profit de 10%, iar o propunere de dublare a fost respinsă după proteste. Grecia a coborât la 5%. Slovacia are 7%, iar Croaţia 12%. Ungaria şi Cehia aplică 15%, Polonia 19%. Estonia nu impozitează dividendele separat, ci doar profitul distribuit. Dacă privim povara totală, adică impozitul pe profit plus impozitul pe dividende, un antreprenor bulgar plăteşte aproximativ 14,5% din profitul distribuit. Unul român plăteşte în jur de 29%, la care se adaugă contribuţia la sănătate de 10%. Pentru un investitor care alege unde să-şi deschidă firma sau unde să-şi înregistreze afacerea, diferenţa este uriaşă", a punctat consultantul economic.

Adrian Negrescu consideră că reducerea impozitului pe dividende la 5% sau la cel mult 8% ar contribui la deblocarea capitalului acumulat în companii şi la stimularea consumului şi a investiţiilor.

"Soluţia nu este o reducere timidă şi eşalonată, ci o decizie clară, aplicată de la o dată fixă: un impozit pe dividende de 5% sau, cel mult, 8%. Argumentele sunt economice, nu ideologice. În primul rând, un impozit mic deblochează banii acumulaţi în firme. Mii de companii româneşti au profituri nedistribuite de ani de zile, pentru că proprietarii nu vor să plătească 16% plus contribuţii. Aceşti bani stau în conturi, în bilanţuri umflate sau sunt scoşi prin împrumuturi către asociaţi, o practică care distorsionează situaţiile financiare. Cu un impozit mic, banii ar ieşi legal în economie: în consum, în investiţii personale, în imobiliare, pe bursă sau în noi afaceri", a explicat acesta.

Totodată, o cotă redusă de impozitare ar diminua, în opinia sa, motivaţia antreprenorilor de a ascunde profiturile.

"În al doilea rând, un impozit mic reduce motivaţia de a ascunde profitul. Când taxarea profitului distribuit trece de 30%, antreprenorii devin foarte creativi. Maşini de lux cumpărate pe firmă, servicii de consultanţă la firme apropiate, cheltuieli de protocol şi deplasări care nu au legătură cu afacerea: toate scad profitul impozabil. Statul pierde astfel atât impozitul pe profit, cât şi pe cel pe dividende. Un impozit de 5% face ca varianta legală şi transparentă să fie şi cea mai ieftină, iar ANAF ar încasa mai mult dintr-o bază de impozitare mai curată", a precizat consultantul economic.

Printre beneficiile unei asemenea măsuri s-ar număra şi facilitarea accesului companiilor la finanţare, precum şi revenirea în ţară a unor afaceri relocate în alte jurisdicţii.

"În al treilea rând, un impozit mic ar îmbunătăţi bilanţurile firmelor şi relaţia lor cu băncile. Companiile care îşi declară profitul real, fără să-l ascundă în cheltuieli, au bilanţuri mai solide, acces mai uşor la credite şi o evaluare mai bună în faţa investitorilor. Iar o fiscalitate atractivă ar aduce înapoi firme şi antreprenori care şi-au mutat afacerile în Bulgaria sau în alte jurisdicţii. În al patrulea rând, pierderea pentru buget ar fi mult mai mică decât arată un calcul static. Experienţa României din perioada în care impozitul era de 5% arată că o cotă mică încurajează distribuirea dividendelor şi lărgeşte baza de impozitare. Ce se pierde din cotă se recuperează parţial din volum, din colectare mai bună şi din consumul şi investiţiile generate de banii deblocaţi", a adăugat Negrescu.

Consultantul economic pledează pentru garantarea prin lege a unei cote reduse de impozitare a dividendelor pentru o perioadă de cel puţin cinci ani.

"Dacă vrem cu adevărat să sprijinim antreprenorii şi să scoatem banii din bilanţuri, avem nevoie de o decizie curajoasă şi clară: un impozit pe dividende de 5-8%, aplicat de la o dată fixă şi garantat prin lege pentru cel puţin cinci ani. Măsura ar trebui însoţită de o combatere fermă a cheltuielilor fictive şi a scoaterii mascate a profitului din firme", a adăugat Adrian Negrescu.