Reforma se lasă așteptată la Fisc. În primele șase luni ANAF și-a depășit programul cu doar 0,6%. În iunie a fost pe minus

„Vin astăzi cu o veste bună: ANAF şi-a depăşit planul de colectare în primele şase luni din 2024. Avem un grad de realizare de 100,6% a programului de încasări venituri bugetare, respectiv un plus de 1,2 miliarde lei faţă de planul asumat la începutul anului”, afirmă ministrul. El precizează că datele pentru primul semestru din 2024 arată încasări totale de 218,5 miliarde lei, creştere cu 17,8%, cu 33,04 miliarde lei mai mult decât în perioada similară din anul 2023. În ceea ce priveşte încasarea TVA, se înregistrează un plus de 6,58 miliarde lei (creştere cu 15,6%)”, a scris Boloș pe pagina sa de facebook.

„În acest sens, nu pot fi negate progresele importante în atingerea planului nostru de colectare a veniturilor, și vreau să subliniez rolul pe care digitalizarea ANAF îl are în acest proces”, a adăugat el.

Declarația ministrului este contrazisă însă, cel puțin cu aplicabilitate pe primele cinci luni ale acestui an, chiar de instituția pe care o conduce.

În Execuția bugetară, document lunar făcut public de minister, aferentă primelor cinci luni ale acestui an la capitolul „Venituri suplimentare incasate din digitalizare” nu este trecută nicio cifră. Rândul este lăsat liber, necompletat, după cum puteți observa mai jos.

În postarea sa, ministrul nu face referire și la rezultatul sub așteptări din iunie, când ANAF, instituția aflată în coordonarea ministrului Finanțelor, a încasat cu 900 de milioane de lei sub programul asumat, respectiv a avut un grad de realizare a programului de 98% (cu două puncte procentuale sub țintă). Datele pe iunie au fost făcute publice de ANAF, la scurt timp după postarea ministrului.

