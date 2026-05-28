Problemele au apărut însă la opt luni după mutare, când cuplul a decis să îndepărteze pentru prima dată prelata care acoperea piscina mare din curte, descoperind un adevărat dezastru ecologic chiar în propria gospodărie, redactează Il Messagero.

Alyssa a povestit într-un interviu exclusive pentru revista People: „Foștii proprietari plecaseră cu trei sau patru ani înainte, iar casa și piscina au rămas abandonate și neatinse în tot acest timp. Când am dat jos prelata, am realizat că apa devenise verde și neagră, iar folia piscinei era ruptă în mai multe locuri.”

În fața acelei piscine cu apă stătută, plină de alge și murdărie, cuplul a ezitat inițial să înceapă lucrările. Speriați de amploarea degradării și de costurile imprevizibile ale renovării, Alyssa și soțul ei au decis să amâne amenajarea grădinii și să se concentreze mai întâi pe renovarea interiorului casei.

Până în vara următoare însă, dorința de a reda grădinii aspectul dorit a devenit mai puternică, iar cei doi au decis să rezolve problema de la rădăcină. Înainte de a începe lucrările, familia a vrut să evite surprizele neplăcute și a angajat o firmă specializată pentru verificarea instalațiilor și a sistemului de filtrare.

Ce reparații au avut de făcut

Din fericire, conductele rezistaseră bine în timp, astfel că renovarea s-a putut concentra pe înlocuirea clorinatorului, a filtrului cu nisip și a întregii folii PVC albastre a piscinei. De asemenea, au fost necesare mai multe cisterne pentru a umple piscina de la zero.

Ghinionul a lovit însă din nou chiar în momentul în care totul părea gata.

„Am reușit să punem totul în funcțiune, dar, din păcate, încălzitorul pierdea apă ca un torent. Așa că am fost nevoiți să îl deconectăm complet. Va fi o achiziție necesară pe care va trebui să o amânăm până vara viitoare.”

Până acum, transformarea radicală a curții i-a costat pe cei doi puțin peste 11.000 de dolari, o sumă considerabilă, dar care a schimbat complet aspectul proprietății.

Mulțumită de rezultat și de munca depusă, Alyssa a montat imagini din toate etapele restaurării și a publicat clipurile de tip „înainte și după” pe TikTok. Videoclipul a devenit rapid viral, strângând peste 1,3 milioane de vizualizări într-un timp foarte scurt și generând mii de reacții.

„Plănuiesc să pun mobilier de terasă și șezlonguri în interiorul spațiului împrejmuit, iar apoi voi cumpăra și încălzitorul pentru piscină, ca să ne putem bucura cu toții de apă la temperatura perfectă pentru mai mult timp”, a mai declarat Alyssa.