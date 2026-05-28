Cazul a stârnit un val de reacții în Rusia și a reaprins dezbaterea privind libertatea de exprimare și sensibilitățile religioase în plin climat represiv.

Ksenia Belousova, în vârstă de 27 de ani, a atras atenția în luna aprilie după ce a publicat un clip video în care apărea fumând dintr-o narghilea al cărei bol era realizat dintr-un kulici – desert tradițional rusesc servit de Paște.

„Până și Hristos ar învia pentru asta”, a spus tânăra în videoclipul care a devenit rapid viral pe rețelele sociale.

La scurt timp, imaginile au fost preluate și criticate de mai multe canale pro-guvernamentale, iar Belousova a șters postarea și și-a cerut scuze public, afirmând că a fost doar o glumă.

Scuzele nu au fost suficiente pentru autorități. Luna trecută, poliția rusă a arestat-o pe tânără și a obligat-o să își ceară din nou scuze în fața camerei.

Miercuri, un tribunal din districtul Lefortovo din Moscova a găsit-o vinovată de „ofensarea sentimentelor credincioșilor religioși”, infracțiune introdusă în legislația rusă după scandalul Pussy Riot și care poate fi pedepsită cu până la un an de închisoare.

Cum s-a ajuns la o pedeapsă de peste trei ani

Inițial, instanța i-a aplicat o pedeapsă de 200 de ore de muncă în folosul comunității. Totuși, judecătorul a decis să cumuleze această condamnare cu o pedeapsă anterioară de trei ani cu suspendare, primită în august pentru posesie de droguri.

Decizia a transformat automat sancțiunea într-o pedeapsă efectivă cu executare: trei ani și 25 de zile de închisoare.

Belousova și-a recunoscut vina, ceea ce a permis judecarea rapidă a dosarului printr-o procedură accelerată.

Publicația independentă Mediazona, aflată în exil, a relatat că tatăl tinerei este un ofițer de poliție decorat, iar fratele său luptă în prezent în războiul din Ucraina și a fost, la rândul lui, decorat.

În fața instanței, Belousova a declarat că donează „ocazional” pentru organizații caritabile, inclusiv pentru cele care susțin efortul de război al Rusiei în Ucraina.