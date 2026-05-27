Depozitele în lei, cu o pondere de 68,2% în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, au scăzut cu 0,5% faţă de luna martie 2026, până la 459,033 miliarde lei. Comparativ cu luna aprilie 2025, acestea s-au majorat cu 4,4% (-5,7% în termeni reali).

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut nesemnificativ faţă de luna anterioară, până la 269,093 miliarde lei, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior s-au majorat cu 4,7% (-5,4% în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 1,2%, până la 189,940 miliarde lei, faţă de luna precedentă, iar faţă de luna aprilie 2025 au înregistrat o creştere de 4% (-6% în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 31,8% în volumul total al depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 1% faţă de luna martie 2026, ajungând până la nivelul de 213,676 miliarde lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,1%, până la 41,557 miliarde euro). Comparativ cu luna aprilie 2025, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 12,5% (8,9%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 1,6% faţă de luna martie 2026, până la 146,737 miliarde lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,7%, până la 28,538 miliarde euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2025, creşterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 13,1% (9,5%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 0,3% faţă de luna martie 2026, până la 66,939 miliarde lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 1,1%, până la 13,018 miliarde euro). Comparativ cu aprilie 2025, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 11,2% (7,6%, în cazul exprimării indicatorului în euro).