PwC România: România este campioană în UE la neîncasarea taxelor. Pierde o treime din TVA si din impozitul pe profit

Stiri Economice
12-12-2025 | 16:21
România nu a încasat circa 35% din impozitul pe profit estimat pentru 2019, arată un raport al Comisiei Europene, procent de trei ori peste media de 10,9% a celor 23 de state analizate, avertizează reprezentanţii PwC România.

"România este campioană la neîncasarea taxelor în UE: pierde o treime şi din TVA şi din impozitul pe profit. De asemenea, ţara noastră este campioană de un deceniu la neîncasarea TVA. România se află pe primul loc şi la necolectarea impozitului pe profit, arată aceeaşi instituţie într-o analiză publicată pentru prima dată în 11 decembrie 2025", se menţionează în raportul citat de PwC România.

Decalaje fiscale majore în România, Slovacia, Polonia și Italia

Cele mai mari decalaje au fost înregistrate în România, Slovacia, Polonia şi Italia şi sunt cauzate preponderent de evaziunea fiscală. Cele mai reduse decalaje, sub 3%, au fost consemnate în Danemarca, Olanda şi Finlanda.

Potrivit consultanţilor, în Danemarca, Finlanda, Suedia, Austria şi Franţa, erodarea bazei fiscale şi transferul profiturilor în alte jurisdicţii reprezintă principala cauză care afectează veniturile bugetelor naţionale.

"Situaţia fiscal-bugetară a României a devenit critică din cauza problemelor acumulate: lipsa de predictibilitate prin modificări legislative frecvente, cheltuieli publice nesustenabile şi întârzieri în digitalizarea administraţiei fiscale. Efectele resimţite de contribuabili sunt inechitate fiscală şi deficite greu de finanţat care atrag majorări de taxe. Sumele încasate de buget anul trecut au fost de 36 de miliarde lei din impozitul pe profit şi 121 de miliarde lei din TVA, în timp ce deficitul bugetar a fost de peste 152 de miliarde lei. Este cert că o colectare mai bună ar fi avut un impact vizibil, de ordinul miliardelor pentru buget. Prin urmare, accelerarea utilizării tehnologiilor digitale şi a Inteligenţei Artificiale sunt direcţii importante pentru a obţine rezultate cu impact în colectare. Problemele bugetare nu se pot rezolva folosind doar pârghia de majorare a taxelor care conduce la costuri mai mari pentru mediul economic, reducerea investiţiilor şi, în cele din urmă, o creştere economică slabă cu impact inclusiv asupra veniturilor bugetare", a declarat Ruxandra Târlescu, partener coordonator servicii fiscale PwC România, citată în comunicat.

România, pe primul loc în UE şi la neîncasarea TVA

România se menţine pe primul loc în Uniunea Europeană şi la neîncasarea TVA, după ce a pierdut circa 30% din veniturile potenţiale din TVA din cauza neconformării contribuabililor, faţă de o pierdere medie de 9,5% pentru toate cele 27 de state membre, conform raportului anual publicat de Comisia Europeană. Totodată, raportul estimează că decalajul reprezintă circa 9 miliarde de euro.

Potrivit rapoartelor Comisiei Europene, începând din 2015, România a ocupat primul loc, în fiecare an, între statele membre, având cel mai mare decalaj de TVA.

"După România, cele mai ridicate decalaje de TVA au fost înregistrate în Malta (24,2%), Polonia (16%), Lituania (15,1%) şi Italia (15%). La polul opus, Austria a raportat cel mai mic deficit de încasare a TVA, de 1%", se mai precizează în comunicat.

